El nuevo DJI Osmo Mobile 8 lleva la estabilización de vídeo a un nuevo nivel

Si hay un fabricante que se ha convertido en referente de estabilizadores para smartphones a nivel doméstico y semiprofesional ese ha sido DJI. La firma china más allá de sus drones cuenta con una potente gama de estabilizadores, que parte de este modelo para smartphones, y que cada año que pasa nos demuestra que siempre hay algún aspecto donde poder innovar. Esta octava generación llega con importantes novedades y ya podemos hacernos con ella en España.

Precio y disponibilidad

El nuevo estabilizador DJI Osmo Mobile 8 se estrena en nuestro país por 159 euros. Hay otros dos packs disponibles, como son el pack para vlogs con el transmisor DJI Mic Mini por 192 euros, y también con el DJI Mini Infinity con el mismo precio, estos últimos más orientados a un uso semi profesional.

DJI Osmo Mobile 8 | DJI

Estabilización total y seguimiento inteligente

El nuevo estabilizador llega con una tecnología de seguimiento inteligente aún más potente, que ahora es compatible con Apple DockKit. Con ella, los usuarios de iPhone pueden disfrutar de seguimiento inteligente basado en esta tecnología de Apple, y que pueden utilizar con más de 200 apps de iOS que ya son compatibles con ella, por lo que de fábrica ya es compatible con multitud de apps.

El módulo multifuncional nos ofrece ahora funcionalidades adicionales, como el seguimiento de mascotas, como perros y gatos, además de ser compatible tanto con iPhone como con Android. Por supuesto, hace seguimiento de humanos y se acopla de forma magnética al gimbal de este Osmo Mobile 8.

Con la app de DJI Mimo y ActiveTrack 7.0.1 podemos disfrutar de más tecnologías de seguimiento de última generación. Incluso si nos movemos rápido con muchas personas delante u objetos moviéndose, podemos disfrutar de esta tecnología con lentes gran angular o teleobjetivo que harán el trabajo de estabilización incluso en los entornos más difíciles, algo extremadamente sencillo.

Una de las grandes novedades que nos ofrece este nuevo estabilizador es el seguimiento nativo tanto con audio como con iluminación. De esta menra podemos llevar tanto la iluminación integrada en el smartphone con el soporte, y que el seguimiento capture siempre la imagen mejor iluminada de noche y capte nuestro sonido con la máxima nitidez en todo momento.

Ofrece rotación panorámica de 360 grados, con tomas de círculo completo, lo que combinado con el seguimiento inteligente derriba literalmente cualquier barrera de grabación. Una de las características más prácticas de este OSMO Mobile 8 es que en su empuñadura esconde también un brazo extensible y un trípode integrado, por lo que en todo momento llevamos todo lo necesario para poder crear la toma perfecta.

La batería de este estabilizador nos ofrece hasta 10 horas de autonomía, y además carga el teléfono mientras lo utilizamos, por si vamos cortos de batería en el smartphone. Para ello cuenta con un puerto USB tipo C. Desde luego este estabilizador nunca ha sido tan completo como hasta ahora, ni nos ha ofrecido tantas opciones de estabilización. Con él podemos crear vídeos de calidad semi profesional sin esfuerzo, y sobre todo sin molestas vibraciones.