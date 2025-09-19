Cómo elegir un buen segundo monitor para tu PC con Windows 11

Aunque para algunos usuarios pueda ser superficial, el tamaño de pantalla sí que importa. Trabajar en una pantalla pequeña puede ser complicado, sobre todo si necesitamos tener muchas ventanas y aplicaciones abiertas y cotejar datos entre ambas, lo que requiere verlas al mismo tiempo. Una solución de lo más práctica es usar dos monitores. A continuación, te contamos cómo elegir un segundo monitor a tu PC con Windows 11.

Añade un segundo monitor y amplia es espacio de pantalla

Usar dos monitores al mismo tiempo, puede ser la mejor solución para ganar espacio de pantalla. Esto además permite organizar las ventanas y aplicaciones abiertas, con lo que nos resulta mucho más fácil realizar nuestro trabajo. No solo tenemos más espacio para colocar las herramientas, sino que es una buena opción para aumentar y mejorar nuestra productividad. Antes de comprar los monitores, debemos tener en cuenta una serie de consideraciones para acertar con el monitor que más convenga en función del uso que vayamos a hacer de este. Te ofrecemos una guía resumen para elegir un segundo monitor.

Redmi Monitor A24, un nuevo monitor económico y con mucho que ofrecer | Redmi Monitor A24

Son muchos y variados los usos que podemos darle a nuestros equipos, dependiendo de esto debemos elegir qué monitor se ajusta mejor a las preferencias. En el caso de darle un uso de ofimática y productividad, un monitor que pueda colocarse en vertical nos será muy útil, esto favorece la visibilidad de los datos y los listados. Si vas a usarlo para edición de video y diseño gráfico, lo más importante es el color, por lo que debemos elegir monitos compatibles con DCI-P3 o Adobe RGB. Si vamos a jugar, debemos tener monitores con tasas de refresco altas, y bajo tiempo de latencia, así como compatibilidad con AMD FreeSync o NVIDIA G-Sync.

Además del tamaño y la resolución, debemos tener en cuenta otros aspectos técnicos como el tipo de panel, el responsable de la calidad de la imagen. Donde podemos elegir entre paneles IPS (In-Plane Switching), la opción más apta para todo tipo de usuarios. VA (Vertical Alignment), su principal característica es su alto contraste. Los paneles TN (Twisted Nematic), muy recomendables para Gaming, ya que nos ofrecen una respuesta rápida. Otro aspecto a valorar es la conectividad y los puertos de los que dispone el monitor, antes de su compra, debemos asegurarnos de que dispone de todas las conexiones que necesitamos, entre las que se encuentran los puertos HDMI, DisplayPort y USB tipo C entre otras.

Tan importante es un buen rendimiento y las especificaciones técnicas como el diseño y la ergonomía de los mismos. A la hora de elegir un segundo monitor debe primar la comodidad, que disponga de soporte ajustable, con el que podamos colocar en función de nuestras necesidades tanto la altura, la rotación y la inclinación. Que disponga de compatibilidad VESA con lo que conseguimos más espacio en el escritorio. Así como bordes finos los cuales proporcionan una mejor inmersión, esto contribuye a minimizar el espacio entre las pantallas. Gracias a la optimización de Windows, nos permite trabajar con toda comodidad, gracias a ajustes como la memoria de posición no tendremos que volver a colocar los elementos cada vez que conectamos el ordenador.