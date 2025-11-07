Un smartphone como este es la solución para tener localizados a tus mayores

El teléfono móvil se ha convertido en uno de los gadgets imprescindibles en nuestras vidas. Para muchos este es como una navaja suiza en la que llevamos casi de todo. Desde la documentación, las llaves de saca o incluso la cartera. Es por ello que se hace necesario incluso para los usuarios de más avanzada edad. Además de todo esto, también puede ser una herramienta para saber donde ser encuentran a nuestros mayores y te contamos cómo.

Vigila donde se encuentran con la ayuda del teléfono móvil

Aunque, como hemos comentado, se han convertido en una necesidad, los usuarios más mayores suelen tener problemas con la tecnología. Por lo que no siempre tener un Smartphone tradicional es la solución. Todo lo contrario, les supone un problema. Como solución a esto, fabricantes como SPC, ponen a disposición de este segmento de usuarios una serie de teléfonos adaptados a sus necesidades. En esta ocasión hablamos del Zeus Pro 2 un móvil que cuenta consistema Android y además de contar con una interfaz intuitiva y fácil de usar, en la que encontramos iconos grandes y textos adaptados cuentan con una particularidad.

Así puedes saber donde se encuentra | TecnoXplora

A través de la aplicación de SPC tendremos acceso a la ubicación del dispositivo en tiempo real y sin necesidad de encontrarnos cerca. Lo que permite a todos los usuarios autorizados a conocer cuál es el paradero de la persona en cuestión. Para ello, debemos instalar la app de SPC CARE en nuestro móvil y seguir los pasos para configurar el móvil de la persona mayor en cuestión. Al entrar en esta, en la parte superior de la pantalla, encontramos más de la información del usuario, así como la batería restante, una miniatura del mapa.

SPC Zeus 4G Pro | SPC

En esta podemos ver la última ubicación disponible, en la cual aparece la hora y la hora y el lugar marcado en el mapa de situación. Desde aquí, además de darnos la opción de llamar al dispositivo, podemos “obtener la ubicación actual” de manera que tras la espera de unos segundos nos ofrecerá información actualizada y si ha cambiado su posición.

Pulsando sobre el mapa, podemos aumentar las opciones, ya que nos da acceso directamente a Google Maps. Pudiendo fijar la ruta para llegar hasta el lugar donde se encuentra el dispositivo. Iniciar la navegación, llamar, guardar o compartir la ubicación de este con otros usuarios. Además de las sugerencias de los sitios cercanos que se encuentran disponibles ese preciso lugar.

Un dispositivo que además de esta funcionalidad incluye un amplio abanico de opciones, que permiten no solo configurar a distancia el teléfono, sino que además podemos gestionar otros ajustes para ayudar a los usuarios en caso de problemas o mal funcionamiento. Un dispositivo de lo más completo, recomendado para todos usuarios de edad avanzada que no están muy familiarizados con la tecnología. Y para los cuales, en vez de una ayuda, supone un auténtico quebradero de cabeza.