Android 14 va a mejorar la multitarea como nunca antes

Se avecinan importantes cambios en Android, y sobre todo propiciados por la aparición de nuevos dispositivos que pueden sacar un mayor partido del sistema gracias a pantallas más grandes, y no hablamos de tabletas, sino de smartphones plegables. Eso es precisamente lo que podemos esperar de Android 14 después de que Google haya presentado hace solo unos días su primer teléfono plegable, el Pixel Fold. Este teléfono va a facilitar la aparición de numerosas funciones diseñadas para este tipo de dispositivos, y la multitarea va a ser una de las más beneficiadas.

Multitarea más versátil

Desde hace muchos años, cuando la multitarea se convirtió en algo real dentro de Android, el menú que gestiona las distintas apps abiertas prácticamente no ha cambiado. Ha recibido retoques estéticos, pero no ha necesitado evolucionar mucho, ya que los smartphones y su factor de forma no se ha transformado demasiado. Pero la aparición de los plegables, con pantallas que rozan las 8 pulgadas, ha cambiado en gran proporción las reglas del juego y el espacio disponible para gestionar esa multitarea.

Hemos visto cómo Samsung, el fabricante más avanzado en este segmento y auténtico pionero, ha introducido interesantes novedades en One UI en este sentido, pero Google está preparando otras que sin duda van a ser tanto o más útiles que las de los coreanos. Sobre todo la que conocemos ahora, y que hemos visto gracias a uno de los filtradores más activos cuando se trata de Android y sus nuevas versiones, Mishaal Rahman. Este ha compartido una imagen donde se muestra la nueva multitarea. Y es una novedad que llega a todos los móviles con este sistema, no solo los plegables.

Se trata de un nuevo formato de la pantalla de multitarea que nos muestra a esas apps que están emparejadas con otras y que se muestran con la pantalla dividida. En el caso de la imagen compartida, se puede ver la pantalla de multitarea con las tarjetas habituales, con aplicaciones individuales abiertas, y en el centro de la pantalla un nuevo formato, en el que aparecen dos tarjetas de aplicaciones juntas, como son Chrome y Keep. Esto es un gran avance, porque introduce en la multitarea aquellas apps que se están emparejadas en una visualización a pantalla partida.

Esto será especialmente útil en esas grandes pantallas de los móviles plegables, pero como podéis ver también se va a poder apreciar en los teléfonos de formato tradicional. Y es que de esta manera cuando tengamos dos apps ejecutándose en pantalla partida, vamos a poder elegir cerrar una de esas dos aplicaciones, deslizando sobre una de ellas para que se cierre, de tal forma que cuando pulsemos sobre ella volveremos a verla, pero sin estar dividida como antes.

Y si queremos conservar la pantalla partida con ambas, solo tendremos que pulsar sobre estas dos tarjetas que aparecen en la multitarea. Es una novedad que se puede ver en la Beta 2 de Android 14, y que solo es la punta del Iceberg, ya que el otro día en el Google I/O, en la presentación del Pixel Fold vimos aún más mejoras en la multitarea, más parecida a la de Windows 11 y un PC que a la de Android en un smartphone tradicional.