Estos móviles recibirán Android 14 antes que ningún otro

Esta semana Google ha celebrado su evento más importante del año, más allá del que suele dar lugar en otoño, con el lanzamiento de sus móviles de alta gama. Un Google I/O en el que la firma californiana ha desvelado importantes detalles de su nuevo sistema operativo, Android 14, la última versión para dispositivos móviles que llega cargada de novedades. Como suele ser habitual tras esta presentación, Se suelen anunciar los móviles que recibirán primero este sistema, ya que de momento se encuentra en fase beta, y por tanto preliminar. Pero ya podemos conocer la lista de los teléfonos que contarán con esta nueva versión del sistema operativo durante los próximos días.

Los Pixel y un puñado más de móviles

Como ocurre todos los años, y por eso son los móviles de Google, los Pixel son los primeros en contar con la nueva versión del sistema operativo, y como ocurre con Apple, los de Mountain View les dan especial cobertura de actualizaciones durante más de los dos años habituales en el mercado, por eso tenemos móviles con Android 14 como los Pixel 4a, que se presentaron durante el verano de 2020, por lo que están cerca de cumplir cuatro años. Desde aquí se hace el corte para la actualización a la nueva versión, por lo que los móviles de Google que actualizan ya a la beta de Android 14 son estos:

Google Pixel 4a (5G)

Google Pixel 5 y 5a

Google Pixel 6 y 6 Pro

Google Pixel 6a

Google Pixel 7 y 7 Pro

Por tanto, son hasta cuatro generaciones de móviles, porque se entiende que el nuevo Pixel 7a también contará con una actualización de este tipo de la versión beta de Android. Pero hay más móviles que recibirán esta actualización en los próximos días, y no son de la empresa norteamericana, sino de otros destacados fabricantes. Esos otros móviles son los siguientes:

Nothing Phone 1

OnePlus 11

OPPO Find N2

OPPO Find N2 Flip

Realme GT2 Pro

Vivo X90 Pro

Xiaomi 12T

Xiaomi 13

Xiaomi 13 Pro

Además de estos móviles, algunas tabletas comenzarán a actualizarse también con esta nueva versión en los próximos días, y son de dos de los fabricantes más activos del mercado en este segmento, como son Lenovo y Xiaomi.

Lenovo Tab Extreme (WiFi)

Xiaomi Pad 6

Todo ellos deberán esperar a la disponibilidad de las imágenes necesarias para poder instalarse esta versión, que dependiendo del fabricante podrán estar en fechas diferentes. Eso sí, nos ha sorprendido que no tengamos móviles de Samsung en esta lista, pero podría tener una explicación, por la cercanía de One UI 6 en su fase beta, que estaría basado en Android 14 también. Por eso no sería raro que los coreanos prefieran esperar a que esté lista la beta de su capa para ofrecérsela a sus desarrolladores y usuarios. Así que seguramente lleve algo más de tiempo ofrecer esta versión en los móviles Samsung, pero seguro que llega más pulida.