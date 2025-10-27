UNA CONSOLA DE AYANEO
La nueva Pocket FIT Elite es una consola portátil tan potente como un smartphone de alta gama
La consola se estrena en una campaña de crowdfunding con una ficha técnica digna de un móvil de alta gama y un precio ajustado.
Las consolas portátiles están de moda, nunca antes habíamos tenido tantos modelos a nuestro alcance en el mercado, y es todo gracias a la adopción de diferentes sistemas operativos para poder disfrutar de nuestros juegos favoritos, ya sean Triple A o emulación y juegos casuales. En este caso nos hemos fijado en la Pocket FIT Elite, una videoconsola portátil con un diseño muy bonito, pero que sobre todo ofrece una potencia comparable a la de muchos móviles de alta gama, lo que nos garantiza un excelente rendimiento en todos los aspectos.
Una consola Android buena, bonita y muy potente
Hay muchas consolas para emular juegos retro, o para jugar a títulos Android, pero en la gran mayoría de casos, las que encontramos en tiendas chinas tienen una potencia bastante limitada, y sobre todo unos acabados básicos. No es el caso de esta nueva Pocket FIT Elite, que nos ofrece unos acabados de primer nivel, el que podríamos esperar de una consola de los grandes fabricantes. Su diseño además no nos deja indiferentes, y demuestra que es verdaderamente atractiva a los ojos, y, por otro lado, muy cómoda de agarrar.
Lo que más nos llama la atención de esta consola es su potencia, ya que su procesador es nada menos que un Snapdragon 8 Elite, el mismo que podemos encontrar en numerosos teléfonos de gama alta en el mercado. Por lo que el máximo rendimiento está garantizado en todo tipo de juegos, también al hacer streaming, y por supuesto en juegos Android. Hay que recordar que detrás de esta consola está Ayaneo, por lo que podemos imaginarnos el nivel de calidad que destila en todas sus vertientes.
Ofrece una pantalla de 6 pulgadas con tecnología LCD y resolución Full HD. Esta presume de una alta tasa de refresco de 144 Hz. Además de su potente procesador, ofrece varios modos de uso para sacarle el máximo partido. Como el de ahorro de energía, modo equilibrado, modo juego, modo de máximo rendimiento, modo streaming o modo navegación. Una consola que cuenta con numerosos botones, dos sticks analógicos, botonera, crucetas y seis gatillos. Todos ellos con la máxima calidad y precisión.
También integra un pequeño ventilador que ayudará a refrigerar la consola cuando exija el máximo rendimiento. La batería de esta consola tiene una capacidad de 8000 mAh, realmente grande para una pantalla de estas dimensiones, siendo sin duda una de las más grandes de su segmento. Además, se carga rápido gracias a la potente carga rápida. Cuenta con conector USB tipo C, así como ranura para tarjetas microSD, conector minijack para auriculares o altavoces estéreo. También tenemos Wifi de alta velocidad y Bluetooth 6.
Como es habitual cuenta con numeroso software para personalizar los controles. Así como diferentes utilidades dentro de su capa basada en Android 16 que nos permite ejecutar los juegos con un mejor rendimiento y ahorrando la máxima energía. Por tanto, contamos con el último software de Android, que nos garantiza que la consola estará al día todavía durante varios años y siempre al máximo nivel de rendimiento.
En Indiegogo podemos hacernos con cuatro versiones, que cuentan con 8GB, 12GB o 24GB de memoria RAM. Mientras que el almacenamiento interno es de 128GB, 256GB, 512GB o 1TB. Los precios parten de 231 euros al cambio. Mientras que la versión más avanzada tiene un precio al cambio de 428 euros.
