Amazon volverá a lanzar un nuevo smartphone, ¿Otro Fire o borrón y cuenta nueva?

Hace años Amazon lanzaba al mercado sus smartphones Fire, unos terminales que como en el caso de sus tabletas, utilizaban un sistema operativo propietario basado en Android y denominado FireOS. Aquello no es que fuera un fracaso estrepitoso, porque Amazon lanzó varias generaciones, pero no salieron de Estados Unidos y se convirtieron en un dispositivo muy específico, casi de nicho. Ahora los rumores de un regreso de la tienda a este mercado son insistentes, y podrían situar su lanzamiento relativamente cerca.

¿Qué se sabe del nuevo Fire Phone?

Y es que ahora ha trascendido la existencia de un nuevo proyecto interno por parte de Amazon para lanzar un smartphone al mercado de nuevo. Este proyecto se llamaría internamente Transformer, y está ya en desarrollo, algo de lo que se encarga la división de dispositivos, que también está obviamente afrontando la transformación de la gama de altavoces y pantalla inteligentes a la nueva Alexa.

En la mente de Jeff Bezos la clave es crear un smartphone que, según Reuters, tenga a las compras como su núcleo, por lo que imaginamos que la tienda de Amazon tendrá un gran protagonismo dentro de este dispositivo. Sobre cuándo será una realidad este teléofno, no está claro, de hecho la fuente no descarta que pueda cancelarse en algún momento, por lo que se encuentra en esa fase donde no está segura tan siquiera su viabilidad, pero es evidente que se trata de algo posible.

¿Qué esperamos del nuevo Fire Phone?

Lo primero es que tan siquiera sabemos si se convertirá en un Fire Phone, o si Amazon habrá decidido denominarlo de una manera diferente, de tal forma que con este nuevo teléfono puede inaugurar una nueva gama de producto con un nombre y denominación diferente. Se espera que el terminal ofrezca acceso directo y sencillo a todos los servicios de Amazon, no solo la tienda, sino Prime Video, Prime Music y otros tantos, y estamos seguros que Amazon Luna podría ser uno de los puntos fuertes.

Pero lo que seguramente haya animado a Amazon a volver a la carga por el smartphone, puede ser la nueva IA generativa, que en el caso de la tienda encarna Alexa. Estamos seguros que este terminal contaría con esta Ia como asistente de voz, y como centro neurálgico de la experiencia. Y lo más importante, estamos seguros de que se integraría a la perfección con el resto del ecosistema de Amazon, algo que puede fidelizar a muchos consumidores con la tienda.

Aunque habrá dos factores determinantes, por un lado qué sistema operativo utilizará Amazon, si será un FireOS renovado, o directamente pasará a la acción con una variante de Android con una fina capa de personalización. Esto será determinante. Así como el precio, si Amazon es agresiva en este caso, y vende los teléfonos más baratos con la publicidad incluida, como hace con sus tabletas o Kindle, puede llegar a ser un éxito. Sobre la mesa parece fácil, pero desde luego no lo es.