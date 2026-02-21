Accede al mejor contenido educativo creado por docentes con esta web

El precio de los materiales escolares es cada vez más elevado y supone un esfuerzo económico para las familias. Es por ello que cada vez surgen más iniciativas que recuerdan el valor de la enseñanza. Uno de los ejemplos es la web de la que vamos a hablar.

Apuntes Marea Verde

Una plataforma nacida del esfuerzo colectivo de profesores de enseñanza pública. Con la que se pretende democratizar el acceso al conocimiento, con materiales circulares de alta calidad y además de forma gratuita.

Así es Apuntes Marea Verde | TecnoXplora

La web, funciona simulando una biblioteca por internet, la cual se caracteriza por ser inmensa y albergar mucho contenido. Tras acceder a www.apuntesmareaverde.org.es, tanto estudiantes como docentes encuentran un repositorio organizado por asignaturas y cursos de forma muy meticulosa. Esta abarca principalmente niveles que van desde la Educación Secundaria Obligatoria (ESO) al bachillerato. Encontrando contenidos para todas las materias, ajustando estos a los currículos oficiales vigentes de forma muy rigurosa.

Una de las grandes diferencias entre otros repositorios similares y Marea Verde es la naturaleza de sus archivos. Más allá de ser apuntes teóricos, se trata de libros de texto digitales completos y colecciones de ejercicios. Un contenido creado de modo solidario, con la finalidad de apoyar en el estudio en casa y en el aula.

Debemos hacer una especial mención a la licencia y formato de estos materiales. La totalidad de los contenidos son documentos que no solo podemos descargarlos, también tenemos la opción de imprimirlos y lo más reseñable, son editables. Por lo que podemos hacer modificaciones sobre estos. Siendo esto posible ya que están bajo licencia Creative Commons.

Lo que significa que cualquier usuario que acceda a la web puede utilizar todos los contenidos, incluidos los libros, libremente, aunque para ello será necesario hacer mención a la fuente original y no sean usados con fines comerciales. Dando la oportunidad a los profesores de adaptar sus contenidos a las necesidades de sus alumnos. Pudiendo incluso actualizar los datos o modificar los ejercicios. Lo que contribuye a la creación de un ecosistema educativo en constante evolución y mejora.

Otra de las características de esta plataforma es su carácter dinámico; al ser colaborativo, su diseño va cambiando en función del uso. Además, esto permite que los materiales se enriquezcan con el tiempo. Son los profesores miembros de la plataforma los encargados de actualizar los contenidos, añadiendo material complementario y corrigiendo las posibles erratas. Del mismo modo, se incluye el contacto para que otros docentes puedan unirse a la causa, con el fin de ayudar a la elaboración de contenidos, sugerir, mejorar o modificar textos.

Apuntes Marea Verde, puede convertirse en una herramienta indispensable a la hora de reforzar los estudios. Permitiendo la eliminación de barreras económicas, y con el acceso a recursos de calidad desde cualquier sitio y momento. Una iniciativa que certifica que la educación puede ser pública, gratuita y de calidad, también en formato digital