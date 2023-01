El alcance de un AirTag, ¿a qué distancia puedes encontrarlos?

Saber siempre dónde se encuentran nuestros efectos personales es posible gracias a dispositivos como el AirTag de Apple. Gracias a estos pequeños dispositivos podrás localizar el lugar en el que has dejado olvidado tu bolso o mochila. Pero es inevitable que surja la pregunta, a cuanta distancia podemos rastrearlos, daremos respuesta a continuación.

Cual es el alcance de un Airtag

Pero antes de aclarar este detalle debemos entender cómo funcionan estos dispositivos de localización. El uso que podemos hacer de esos es muy variado, desde llevarlos como llavero para encontrar las llaves rápidamente, en un bolso, mochila o unido a cualquier objeto de valor que queramos tener localizado, independientemente del uso que le demos, lo más importante es averiguar donde lo hemos dejado. Tenemos varias formas de localizar nuestros dispositivos, a través de nuestro teléfono móvil o utilizando las herramientas que Apple pone a nuestra disposición. Todo dependerá de la distancia a la que se encuentre.

Si no nos alejamos demasiado de nuestro dispositivo, no tendremos problemas para encontrarlos ya sea a través de la app en nuestro móvil e incluso utilizando la opción de hacerlos sonar. Esto funciona si no nos encontramos en un radio de entre unos 91 a 244 metros, todo dependerá del rango de Bluetooth de nuestro teléfono. Teniendo un mayor alcance aquellos dispositivos que disponen de Bluetooth 5.0.

Cómo reiniciar un Apple AirTag si te está dando problemas | Apple

En el caso de estar demasiado alejados, una de las principales ventajas es el uso de herramientas como Find My, gracias a la tecnología bluetooth, se conecta con otros dispositivos del mismo fabricante propiedad de otros usuarios que de manera totalmente anónima transmiten su posición. De modo que a través de la posición de estos podemos saber dónde se encuentra. En este caso la distancia no importa, siempre y cuando se encuentre cerca de cualquier dispositivo. Algo que suele ser muy habitual en lugares concurridos y con gran densidad de población, esto facilitará enormemente la tarea de posicionar y localizar el dispositivo.

Además, en caso de extravío tenemos la opción de activar el “modo perdido” con el que además de poder rastrearlo, los usuarios de los dispositivos cercanos recibirán un mensaje que incluye el número de teléfono o la dirección de correo electrónico con el que está registrado en nuestra cuenta de Apple. De modo que si alguien lo encuentra podrá devolvértelo. Todo dependerá de la voluntad de la persona que lo encuentre.

Si nos hemos encontrado un AirTag pero no emite mensajes de pérdida, podemos saber a quién pertenece activando el NFC del iPhone y acercando el dispositivo hasta que aparezca una notificación, de este modo podremos saber a quién pertenece y devolvértelo. Algo que debemos tener en cuenta es que la autonomía de la batería de nuestro Airtag es aproximadamente de un año, tiempo máximo durante el cual podremos localizar el dispositivo. Pasado este tiempo, será imposible localizarlo, teniendo como referencia para encontrarlo el último lugar registrado antes de que se perdiera la conexión.