Actualiza ya el iPhone para hacer más seguros tus AirTags

Sin duda ha sido uno de los éxitos más recientes de Apple, los AirTags, unos dispositivos creados para no perder de vista nuestros gadgets más valiosos. Concretamente llegaban como una alternativa a los Tile, verdaderos pioneros de este segmento, pero como suele decirse, todo lo que tocan los de Cupertino se convierte en oro. Y para desgracia de Tile ahora los AirTags son la auténtica imagen visible de estos dispositivos en el mercado. Eso sí, a pesar de su éxito hemos conocido algunos aspectos negativos de estos dispositivos, sobre todo relacionados con la seguridad. Y es que para los hackers es más sencillo de lo que parece rastrear estos dispositivos. De ahí que Apple haya tenido que abordar este problema con una nueva actualización de software.

Novedades para los AirTags en iOS 16.2

Como sabéis Apple está distribuyendo ya la nueva versión de su sistema operativo, concretamente la de iOS 16.2, y con ella llegan importantes novedades para los propietarios de un AirTag, ya que se va a mejorar y mucho la seguridad de estos y la protección respecto de la acción de los ciberdelincuentes. Ahora Apple ha desvelado en los documentos de soporte de esta nueva actualización que ha introducido nuevas funcionalidades que evitan que estos dispositivos puedan ser seguidos por parte de los hackers.

El problema es que desde que se lanzaron hemos conocido distintos casos de seguimiento de AirTags por parte de los ciberdelincuentes, que podían de una manera más o menos sencillo seguir a otras personas, escondiendo estos dispositivos en lugares casi inaccesibles y sobre todo imperceptibles para las víctimas, como, por ejemplo, los bajos de su coche o en muebles. El problema hasta ahora radicaba en que no era posible hacer seguimiento de estos AirTags, al ser ajenos a nuestro control.

Pero la nueva versión de iOS sí que permite que encontremos a nuestro alrededor AirTags que no son de nuestra propiedad, y que por tanto podrían haber sido colocados para seguir nuestros movimientos. Al fin y al cabo, los ladrones podían usar estos dispositivos para saber si una víctima estaba o no en su casa en un determinado momento, siguiendo la ubicación de este. Ahora por tanto podrás rastrear a tu alrededor AirTags que no sean tuyos, y por tanto que puedan ser de terceras personas con motivaciones diferentes de las que habían sido concebidas para estos dispositivos inicialmente.

Para poder beneficiarse de estas modificaciones en el funcionamiento del AirTag será necesario contar con un iPhone 11 o posterior, y por supuesto el nuevo iOS 16.2 instalado, para poder disfrutar de estas mejoras importantes en la privacidad de los AirTags, que serán un poco menos privados precisamente para poder ser más transparentes. Junto con esta novedad llega también una novedad menor, para el acelerómetro de estos dispositivos, que antes no se activaba en determinados casos, por supuesto de forma anómala. Ahora eso no ocurrirá con la nueva actualización. Así que ya sabes, si tienes un AirTag y quieres que sea más seguro, opta por actualizar ya tu iPhone a iOS 16.2.