Auriculares de conducción osea para escuchar música de una forma diferente

Los auriculares inalámbricos han sido muy bien acogidos entre los usuarios. La libertad que nos ofrecen a la hora de movernos y la calidad de su sonido hacen que sea una muy buena opción, sobre todo cuando necesitamos movernos con libertad.

Auriculares de conducción ósea

Son varios los tipos de auriculares dependiendo de nuestras preferencias podemos decantarnos por los clásicos auriculares de botón que se colocan en el oído. Por los auriculares de diadema que se colocan dejando en el interior la totalidad de la oreja o los auriculares cocleares o de conducción ósea, que se colocan sobre el hueso transmitiendo así el sonido.

Estos últimos son ideales si te gusta escuchar música mientras practicas cualquier deporte al aire libre. Gracias a su diseño permite dejar libre el canal auditivo con lo que al mismo tiempo estamos atentos al entorno, Además de reducir el riesgo de lesiones acústicas, ya que se este modo se evita el contacto directo con el tímpano.

SANOTO DG08-H | Sanoto

Si quieres probar una buena opción por lo ajustado de su precio los SANOTO DG08-H. son los indicados si lo que buscamos son unos auriculares cómodos, con calidad de sonido y duración de la batería. Son muy fáciles de usar y además de escuchar música podremos realizar llamadas en cuestión de segundos. Su diseño liviano se adapta a cualquier actividad. Cuenta con calificación IPX7 con lo que son resistentes al sudor y al agua. Su batería nos otorga una autonomía de 6 horas en llamadas y reproducción de música. Dispone de conexión Bluetooth 5.0 y un peso de 29 gramos, se pueden adquirir por 50 euros.

ATFERCHOKZ TREKZ TITANIUM | ATFERCHOKZ

Otra opción cuyo precio es algo más elevado son los auriculares de transmisión ósea ATFERCHOKZ TREKZ TITANIUM. Estos son la combinación perfecta de resistencia y ligereza. Además de ofrecernos una excelente calidad de sonido. Estos cuentan con el aval de ser los únicos auriculares seleccionados oficialmente por la federación inglesa de atletismo. Fácil de emparejar gracias al Bluetooth 4.2 del que disponen y cuentan con una autonomía de hasta 6 horas de uso ininterrumpido. Son resistentes al sudor, el polvo y la humedad al contar con certificación IP55. Podemos adquirirlos por unos 125 euros.

Este tipo de auriculares se coloca sobre los huecos justo delante de los oídos. Estos transmiten una serie de vibraciones en nuestro cráneo que son tramitadas hasta llegar al oído interno. De forma que al no bloquear el canal auditivo, seguimos escuchando todo lo que nos rodea. Muchos de estos auriculares incluyen además tapones si lo que queremos es usarlos para aislarnos del ruido cotidiano. Estos Tapones de espuma se colocan en el pabellón auditivo impidiendo el paso del sonido. Aunque esto no es recomendable si salimos a disfrutar al aire libre. Debemos recordar que el uso de auriculares está totalmente prohibido siempre y cuando estemos conduciendo cualquier vehículo como coches, bicis, motos o patinetes entre otros. Aunque no estemos escuchando nada. Una solución podrían ser este tipo de auriculares, aunque la norma es muy clara, podrían ser una excepción.