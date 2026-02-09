Audio Espacial de Bose, Sony o Apple, ¿en qué se diferencian?

No todos los auriculares inalámbricos son iguales, independientemente del precio, son sus características las que los diferencian. Y aunque nos parezcan similares, y cuenten con las funciones similares, no son lo mismo. Una de las funciones en las que más diferencias encontramos es en el Audio espacial, algo que podemos comprobar en estos modelos.

Sony, Bose o Apple

Son muchos los aspectos que debemos valorar a la hora de elegir unos auriculares, comenzando por el uso que vamos a hacer de estos y su diseño. Uno de los aspectos que teníamos para determinar qué auriculares de gama alta elegir, era el de la Cancelación Activa de Ruido (ANC). Algo de lo que ya no nos debemos preocuparnos, ya que, por fortuna, se ha estandarizado. Ahora el factor determinante es el audio espacial.

Sony Xperia 1 VII | Sony

Una característica que va más allá de aislarnos del ruido, si no que lo que busca es una experiencia inmersiva y la inteligencia del dispositivo. De manera que, en el audio espacial, el sonido se coloca alrededor de nosotros, saliendo de nuestra cabeza, proporcionándonos la sensación de estar frente a unos altavoces estéreo de alta fidelidad.

Bose QC Ultra , Su gran baza es el Bose Immersive Audio . Virtualizando los contenidos, no hace falta que estén grabados en Dolby Atmos, el auricular ya se ocupa de ello. Aunque aumenta el consumo de batería.

, Su gran baza es el . Virtualizando los contenidos, no hace falta que estén grabados en Dolby Atmos, el auricular ya se ocupa de ello. Aunque aumenta el consumo de batería. Apple AirPods Pro, gracias al Head Tracking, el Sonido queda fijo en el espacio, mientras nos movemos.

gracias al el Sonido queda fijo en el espacio, mientras nos movemos. Sony WF-1000XM5, su apuesta es el 360 reality Audio, con una mayor definición, aunque para ello requiere de apps específicas como Tidal.

El objetivo de los auriculares no es siempre el de aislarnos, hay situaciones que requieren conectar con la realidad para escuchar lo que sucede a nuestro alrededor.

En este caso con los Airpods Pro, lo que nos ofrece una total transparencia. A través del modo adaptativo, es capaz de reducir los ruidos molestos y amplificar los que realmente queremos oír.

lo que nos ofrece una total transparencia. A través del modo adaptativo, es capaz de En este aspecto, los Sony hacen uso de la inteligencia artificial, con la ayuda de su función Speak-to-Chat , que detiene la música cuando comienzas una conversación.

hacen uso de la inteligencia artificial, con la ayuda de su , que detiene la música cuando comienzas una conversación. En el caso de los Bose, el modo ActivSEnse bloquea los picos de ruido repentinos.

Aunque lo que marca la diferencia es la compatibilidad de estos con el resto de los dispositivos. Apple ha creado un ecosistema en el que todos sus productos interactúan y se complementan con una gran fluidez y precisión, el cambio entre IPad, Mac e IPhone es automático, no sucede lo mismo con otros dispositivos fuera de su sistema, lo que representa una clara desventaja.

En el caso de Sony y Bosé ofrecen al usuario un sistema Multipunto Bluetooth real, que permite mantenerlos conectados a diferentes dispositivos de forma simultánea, independiente de la marca y modelo de estos. Sobre todo en el campo de la estabilidad, cabe destacar a Sony, mientras que Bose presenta un ligero retraso en la transición de un dispositivo a otro.