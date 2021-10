Aegis Rider tiene un prototipo entre manos para crear un casco inteligente

El mundo de la tecnología actualmente avanza a pasos agigantados. Día tras día nos encontramos con dispositivos que no paran de sorprendernos y que sobrepasan la imaginación humana. Este es el caso de los HUD, un sistema que pese a llevar creado desde hace mucho tiempo no lo hemos visto utilizarse en dispositivos tecnológicos regularmente. Actualmente se está intentando instalar esta tecnología en vehículos a motor como las motos. En estas últimas el uso de esta tecnología puede estar más cercar que nunca gracias a Aegis Rider.

Lo que se pretende al utilizar un sistema Head-up Display (HUD) es convertir el casco en un dispositivo inteligente capaz de realizar distintas acciones sin que este intervenga en la conducción. La compañía ha anunciado que tienen un prototipo entre manos cuya finalidad es servir de apoyo al piloto reduciendo cualquier tipo de riesgo que pueda ocasionarse en la carretera.

¿Facilitará conducción o creará distracciones?

El objetivo de utilizar la tecnología en un casco es que no tengamos que desviar la vista de la carretera en ningún momento. Por lo que el Aegis Advanced Guardian (este es el nombre que ha recibido el prototipo) incluirá a través del HUD distintos indicadores como la velocidad o la dirección hacia el destino, para así no tener que mirar el GPS.

Este casco inteligente detectará, además, cualquier elemento que pueda ocasionar peligro en la calzada como un vehículo o un peatón gracias a la cámara de reconocimiento que tiene incorporado. Seguramente os estéis preguntando cómo representará el dispositivo a los objetos, pues bien, este lo hará utilizando cuadros de colores como podéis ver en la siguiente imagen.

Casco con HUD | Aegis Rider

Claro está, que el casco disponga de tecnología de este tipo integrada significará que su tamaño sea más grande de lo que estamos acostumbrados. No solo eso, sino que habrá que instalar un dispositivo en la moto para que esta envíe los datos al casco y que nos pueda proporcionar relevante sobre nuestros movimientos o posicionamiento.

Es cierto que a muchos les puede crear cierta inseguridad a los mandos del vehículo, ya que para nosotros es una experiencia completamente nueva y visualizar continuamente distintos elementos como la velocidad u otras indicaciones puede desconcentrarnos de la conducción. Demasiada información al volante podría generar distracciones, sobre todo cuando tenemos que estar pendiente de las señales de tráfico que encontremos por nuestro camino.

La utilización de este tipo de tecnología HUD es algo que ya hemos visto en coches recientemente, aunque su uso no ha terminado de cuajar por lo que hemos comentado en el párrafo anterior. Habrá que esperar para conocer más detalles sobre el proyecto que se trae entre manos Aegis Rider, pero, a priori, estos sistemas no parecen que puedan implementarse en los vehículos a motor, al menos, actualmente. Además, el hecho de que el sistema nos muestre los obstáculos es algo contradictorio con la conducción. Es cierto que podría ayudarnos en el caso de que no hayamos visto un peligro, pero lo habitual es que a la hora de ponernos al volante nuestra concentración sea plena.