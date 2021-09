Acusan a Alexa, Siri o al asistente de Google de escucharnos más allá de lo necesario

No es la primera vez que hablamos de esta polémica, y es que los asistentes de voz se han convertido en algo habitual en nuestras vidas, pero que pueden tener muchos riesgos en su uso diario. Y es que lo normal es tener en casa un altavoz inteligente con Alexa, el asistente de Google o Siri, el cual nos escucha a todas horas para comprobar si estamos invocándole. Además, cuando lo hacemos, el altavoz graba la conversación, lo que le estamos pidiendo. El problema es que a veces estos altavoces graban más de lo necesario, incluso cuando no les hemos invocado. Eso es lo que ahora han denunciado a las grandes tecnológicas en Estados Unidos.

Denuncian que siguen grabando cuando no es necesario

El problema es ese, que parece que estos altavoces nos escuchan más de lo necesario, incluso cuando no deberían hacerlo. Y es que ahora sabemos que son varias las demandas que se acumulan en la corte federal californiana contra los asistentes de voz, como Siri, el asistente de Google o Alexa. Los tribunales federales están tramitando demandas que denuncian que estos asistentes de voz escuchan más de lo que deberían. Estas demandas denuncian una violación de la privacidad por acción de los asistentes de voz, que estarían escuchándonos y grabando las conversaciones en situaciones con contempladas por las condiciones de privacidad de estos servicios.

Susurra a Alexa tus peticiones | Amazon

Seguramente alguna vez os hayáis percatado de que, tras mantener una conversación sobre un tema determinado, por ejemplo, interés en ir a un lugar concreto, os aparezcan en los navegadores web, e incluso recibamos newsletter basadas en estos intereses que hemos mostrado de manera privada. Esto no se ha demostrado que sea así, pero estas demandas apuntan a que los asistentes de voz de estos dispositivos, como los altavoces, nos estarían escuchando y grabando antes incluso de invocarlos, no para saber si los llamamos por su nombre, sino también para poder obtener información suficiente para poder dirigirnos publicidad basada en nuestros intereses reales.

Activa el modo nocturno en los dispositivos Google Nest | Google

Hace ya más de un año que se descubrió que Alexa estaba grabando conversaciones que luego eran escuchadas por personal de Amazon para presuntamente mejorar el servicio. Pero no dejaban de ser conversaciones privadas que al final terminaban en manos de personas ajenas a nuestras vidas que no tenían por qué saber nada de ella a través de conversaciones.

HomePod Mini | Apple

Entonces The Washington Post descubrió que Alexa guardaban una copia de las conversaciones, incluso en aquellas donde no estaba segura de haber escuchado su nombre. Por tanto, parece que ahora hay una mayor concienciación colectiva en este aspecto, y se espera que las demandas sigan llegando a las cortes federales, para pedir explicaciones a las grandes tecnológicas qué es lo que realmente están grabando de las conversaciones de las personas. Porque no deja de ser algo bastante peligroso, y sobre todo carente de todo sentido de la intimidad.