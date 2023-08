¿Vas a volar para llegar a tu destino vacacional? Por qué deberías ponerte crema solar en el avión

Todo el mundo cuenta con la importancia de la crema solar en verano, que ayuda a evitar quemaduras. Es un producto que tiene que formar parte del conjunto de básicos que componen la bolsa de la playa. A pesar de que sabemos que cuando vamos a estar en contacto directo con el sol, no es la única situación en la que hay que usarla.

De hecho, la crema solar debe ser algo imprescindible para llevar cuando se realiza un viaje en un avión. Esto no se debe a que sea necesario protegerse del sol en el destino al que se pone rumbo, sino que puede ser peligroso dentro del propio medio de transporte.

El peligro, sobre todo puede llegar si el asiento está al lado de la ventanilla, donde la radiación solar puede producir quemaduras de igual manera que lo haría andando por la calle. Es más, a mayor altitud, la densidad de la atmósfera es menor, por lo que es más fácil que la radiación pueda producir quemaduras.

¿Cuál es la parte del cuerpo que más se quema la gente que usa protector solar? | iStock

A pesar de que las ventanillas de los aviones tengan la capacidad de bloquear las radiaciones UVB, los rayos UVA no son tan fáciles de bloquear y sí pueden generar un impacto en la piel. Es por todo esto que, de estar sentado en la ventanilla, es muy probable que se puedan sufrir quemadura y, por lo tanto, necesario utilizar la crema solar.

Los rayos UVA, además de producir quemaduras, son capaces de envejecer la piel de forma prematura e incluso, en casos más graves, puede desarrollarse un melanoma. Esto no implica que no haya que sentarse en estos asientos, ya que el peligro surge únicamente cuando no se está protegido.