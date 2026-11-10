Las borrascas Bruna y Charles ponen en alerta a España: lluvias torrenciales, fuertes vientos y riesgo de inundaciones

España se prepara para varios días de lluvias intensas por la llegada de las borrascas Bruna y Charles. Ambas dejarán precipitaciones en buena parte del país, aunque algunas zonas se verán más afectadas que otras. La situación puede ser especialmente complicada en puntos de Extremadura y Castilla y León, donde se han activado avisos rojos por lluvias.

La previsión de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) apunta a que el miércoles 11 de noviembre será uno de los días más complicados. En algunas zonas podrían acumularse más de 100 litros de agua por metro cuadrado en pocas horas, por lo que existe riesgo de inundaciones y crecidas de ríos.

Las lluvias de Bruna ya están afectando a zonas del oeste peninsular, especialmente Galicia, Extremadura y Castilla y León. Con la llegada de Charles, las precipitaciones se extenderán y podrán ser más fuertes en el sur y el oeste de la Península.

Entre las zonas que más preocupan están el norte de Cáceres y el sur de Ávila, donde se pueden superar los 120 litros por metro cuadrado en 12 horas. También se esperan lluvias importantes en Andalucía, sobre todo en zonas de Cádiz y Málaga.

Además de las precipitaciones, las dos borrascas traerán fuertes rachas de viento. En algunos puntos podrían superar los 90 o incluso los 100 kilómetros por hora, especialmente en zonas de montaña y del oeste peninsular.

El temporal también se dejará notar en la costa. Se esperan olas de varios metros en algunos puntos del litoral atlántico y del golfo de Cádiz, por lo que habrá que tener cuidado en las zonas cercanas al mar.

La jornada del miércoles será especialmente complicada, pero la situación podría empezar a mejorar a partir del jueves. Aun así, todavía se esperan lluvias en algunas zonas del norte de España.

Ante este episodio, es importante consultar los avisos de la AEMET y seguir las recomendaciones de las autoridades. También conviene evitar cruzar carreteras inundadas, acercarse a cauces de ríos o caminar por zonas donde el agua baje con fuerza.