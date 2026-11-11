¿Qué es una ciclogénesis explosiva? Así es el fenómeno que acompaña a la borrasca Charles

La borrasca Charles está dejando un episodio de tiempo muy adverso en España, con lluvias intensas, fuertes rachas de viento y temporal marítimo. Pero, además, hay un término meteorológico del que se está hablando estos días: la ciclogénesis explosiva. La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) prevé que Charles experimente este proceso durante su paso por el Atlántico, antes de acercarse a la Península.

La ciclogénesis es el proceso por el que se forma y desarrolla una borrasca. Cuando esa evolución se produce de forma especialmente rápida y la presión atmosférica cae mucho en poco tiempo, se habla de ciclogénesis explosiva.

Para identificarla, los meteorólogos observan cuánto baja la presión en el centro de la borrasca durante 24 horas. El umbral depende de la latitud, por lo que no se utiliza exactamente la misma cifra en todas las zonas del planeta. En las latitudes donde se moverá Charles, la caída prevista por la AEMET supera ese límite.

¿Por qué puede ser peligrosa?

Cuando la presión atmosférica cae rápidamente, la borrasca se profundiza y puede generar vientos muy fuertes. Cuanto mayor es la diferencia de presión entre distintas zonas, más intenso puede ser el viento.

Por eso, una ciclogénesis explosiva puede estar asociada a temporales de viento, lluvias intensas y mala mar. Sin embargo, que una borrasca experimente este proceso no significa que vaya a provocar los mismos efectos en todas las zonas.

En el caso de Charles, la AEMET también destaca la gran cantidad de humedad que arrastra desde zonas subtropicales del Atlántico. Esta combinación de rápida intensificación y aporte de humedad favorecerá las lluvias abundantes previstas en distintos puntos de España.

Situación en España

La borrasca Charles ha dejado primero fuertes lluvias y rachas de viento en Canarias. Después, ha avanzado hacia la Península, donde las precipitaciones más intensas se esperan en el oeste y el centro, especialmente en el norte de Extremadura y el sur de Castilla y León. En estas zonas podrían acumularse entre 150 y 200 litros por metro cuadrado durante este miércoles, mientras que el viento también puede superar los 100 km/h en algunos puntos.

De cara al jueves, Charles se irá alejando y las lluvias perderán fuerza, aunque seguirán afectando al norte peninsular, sobre todo a Galicia, Asturias, Cantabria, País Vasco y Pirineos. Bruna también se acercará a Galicia, pero llegará más debilitada. Aun así, el tiempo inestable podría continuar durante el fin de semana por la llegada de nuevas borrascas y frentes atlánticos.