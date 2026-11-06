¿Es mejor orinar sentado o de pie? Un estudio revela qué postura es más saludable para los hombres

¿Es mejor que los hombres orinen sentados o de pie? Es una duda más habitual de lo que parece y sobre la que existen distintas teorías. Algunas investigaciones apuntaban a que sentarse podía favorecer el vaciado de la vejiga, especialmente en hombres con problemas urinarios. Sin embargo, un nuevo estudio ha puesto a prueba ambas posturas y ha encontrado que, en hombres sanos, ninguna ofrece ventajas significativas sobre la otra.

La investigación, publicada en la revista Neurourology and Urodynamics, contó con 52 hombres sanos de entre 18 y 39 años. Los participantes tuvieron que orinar tanto sentados como de pie, en distinto orden y dejando al menos 24 horas entre cada prueba. Los científicos midieron la velocidad máxima del chorro y la cantidad de orina expulsada.

Los resultados no mostraron diferencias significativas en el flujo urinario ni en el volumen de orina eliminado. Los hombres tardaron algo más en alcanzar su velocidad máxima cuando orinaban de pie, pero los investigadores consideran que esta diferencia no tiene relevancia clínica. Por tanto, los hombres jóvenes y sanos pueden elegir la postura que les resulte más cómoda.

La conclusión puede ser distinta en quienes tienen problemas urinarios. A partir de cierta edad, algunos hombres desarrollan un agrandamiento de próstata que puede comprimir la uretra y dificultar la salida de la orina. En estos casos, sentarse podría ayudar a relajar el suelo pélvico y facilitar el vaciado de la vejiga, aunque la evidencia científica todavía no es concluyente.

De hecho, un metaanálisis publicado en 2014 encontró que orinar sentado se asociaba con un mejor vaciado de la vejiga en hombres con síntomas urinarios, pero no detectó diferencias entre ambas posturas en los hombres sanos. Los estudios disponibles, no obstante, presentan limitaciones y hacen falta más investigaciones para aclarar qué opción puede resultar más beneficiosa en cada caso.

En definitiva, no existe una postura universalmente mejor para orinar. Si no hay problemas urinarios, estar sentado o de pie es una cuestión de preferencia e higiene. Si aparecen dificultades para orinar, un chorro débil o la sensación de no vaciar completamente la vejiga, lo recomendable es consultar con un profesional.