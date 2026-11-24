Mentir no siempre es tan fácil como parece. Aunque algunas personas tienen mucha habilidad para ocultar la verdad, nuestro cuerpo puede mostrar pequeñas señales cuando intentamos engañar a alguien. Ahora, una investigación de la Universidad de Ulm, en Alemania, ha identificado tres cambios en los ojos que podrían ayudar a reconocer cuándo una persona está mintiendo.

El estudio, publicado en la revista científica PLOS ONE, contó con la participación de 37 adultos. Los investigadores les propusieron un juego en el que debían elegir una carta y enfrentarse a un supuesto mentalista que intentaba adivinar cuál habían escogido. Algunos participantes tenían que decir la verdad, mientras que otros debían engañarle y hacerle creer que habían elegido una carta diferente.

Durante el experimento, los voluntarios llevaron unas gafas especiales que registraban sus movimientos oculares. Los dispositivos medían el tamaño de las pupilas, la frecuencia de los parpadeos y los patrones de mirada para comprobar si existían diferencias entre quienes decían la verdad y quienes mentían.

Los resultados mostraron tres cambios llamativos. Las personas que intentaban engañar tenían las pupilas más dilatadas, parpadeaban con menos frecuencia y mantenían la mirada fija durante más tiempo. Estos comportamientos podrían estar relacionados con el esfuerzo mental que supone ocultar información y construir una respuesta falsa.

Pero la mirada no fue la única pista. Los investigadores también observaron que quienes mentían tardaban más en responder. Sus respuestas se producían, de media, en unos dos segundos, frente a poco más de uno cuando decían la verdad.

Aun así, estos resultados no significan que podamos detectar a cualquier mentiroso simplemente mirándole a los ojos. El estudio se realizó con una muestra pequeña y en una situación experimental muy concreta. Por tanto, estas señales pueden servir para investigar cómo reaccionamos al mentir, pero no son una prueba infalible de que alguien esté engañándonos.