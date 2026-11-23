El corazón puede llevar décadas avisándonos antes de que algo falle. No necesariamente con dolor, palpitaciones o una señal que obligue a acudir a urgencias, sino mediante pequeños cambios en la presión arterial, el funcionamiento de los riñones o la composición de la sangre. Un estudio publicado en JAMA Network Open sugiere que algunas de esas diferencias pueden empezar a aparecer hasta 30 años antes de que una persona sufra un infarto, un ictus o muera por una enfermedad cardiovascular. No se trata de predecir el día en que ocurrirá un episodio, sino de reconocer mucho antes las "trayectorias biológicas" que pueden conducir hasta él.

La dimensión del problema explica la importancia de esta posibilidad. Las enfermedades cardiovasculares son la principal causa de muerte en el mundo. En 2022 provocaron unos 19,8 millones de fallecimientos, aproximadamente el 32% de todas las muertes registradas. De ellas, el 85% se debió a infartos de miocardio e ictus, según la Organización Mundial de la Salud. En España, los datos provisionales del Instituto Nacional de Estadística correspondientes a 2025 contabilizan 26.711 fallecimientos por enfermedades isquémicas del corazón y otros 22.341 por enfermedades cerebrovasculares. Además, la Sociedad Española de Neurología (SEN) estima que se producen alrededor de 90.000 nuevos ictus cada año. En el caso del infarto, las estimaciones de incidencia varían entre 100 y más de 200 casos por cada 100.000 habitantes al año, según los registros y las comunidades autónomas.

La prevención ha avanzado considerablemente, pero buena parte de las herramientas habituales para calcular el riesgo cardiovascular se apoyan en mediciones realizadas en un momento concreto: la presión arterial, el colesterol, la glucosa o la edad del paciente. El problema es que una fotografía no siempre permite reconstruir la película. Dos personas pueden presentar valores parecidos en una consulta y, sin embargo, haber seguido durante años trayectorias muy distintas.

Para explorar esa evolución, los autores del estudio, un equipo dirigido por científicos de la Universidad de Edimburgo, analizaron datos de más de 100.000 personas procedentes de cuatro grandes estudios poblacionales de Estados Unidos, Noruega y Reino Unido. Los registros abarcaron el periodo comprendido entre 1985 y 2019 y permitieron seguir durante décadas la evolución de distintos factores de riesgo, indicadores de función renal y biomarcadores sanguíneos. Los autores compararon las trayectorias de quienes acabaron sufriendo un episodio cardiovascular con las de quienes permanecieron libres de él.

Uno de los resultados más llamativos apareció en la presión arterial sistólica, la cifra más alta de una medición, que refleja la presión que ejerce la sangre sobre las arterias cuando el corazón se contrae. Quienes posteriormente sufrieron un infarto, un ictus u otro episodio cardiovascular ya presentaban, en promedio, valores unos cuatro milímetros de mercurio superiores hasta tres décadas antes del acontecimiento. La diferencia aumentaba hasta unos siete milímetros de mercurio a medida que se acercaba el episodio.

"Me entusiasman los resultados de nuestro estudio porque muestran que los factores de riesgo modificables empiezan a divergir 30 años antes de que se produzca un episodio cardiovascular – explica Dorien Kimenai, líder del estudio -. Esto pone de relieve una gran oportunidad para desarrollar estrategias de prevención temprana a lo largo de toda la vida, utilizando los patrones de los factores de riesgo establecidos y emergentes, así como los biomarcadores, para reducir futuros episodios cardiovasculares".

El estudio también encontró diferencias entre hombres y mujeres. En edades más jóvenes, las mujeres tendían a presentar una presión arterial inferior a la de los hombres, pero esa relación cambiaba alrededor de los 65 años, cuando sus valores pasaban a ser generalmente más elevados. La edad a la que se producía el episodio también importaba: quienes sufrían un problema cardiovascular a edades más tempranas mostraban con mayor frecuencia diabetes y un índice de masa corporal más elevado durante las décadas anteriores.

La sangre ofreció otra pista. El equipo de Kimenai detectó diferencias en los niveles de NT-proBNP, una proteína utilizada habitualmente para evaluar y vigilar la insuficiencia cardiaca, hasta diez años antes del episodio. También observaron trayectorias distintas en otros indicadores, entre ellos la función renal y la actividad física. La importancia de estos resultados reside en mostrar que la evolución conjunta de distintas señales podría aportar información que una medición aislada no ofrece.

"Este estudio – añade Bryan Williams, coautor del estudio-, podría permitirnos, con una simple medición de la presión arterial o determinadas proteínas en la sangre, advertir a las personas de su riesgo cardiovascular futuro. Ese conocimiento ayudaría a las personas a modificar sus hábitos o iniciar un tratamiento cuando aún son relativamente jóvenes, lo que podría reducir su riesgo, prevenir un infarto o un ictus y reescribir su futuro".

La siguiente etapa será comprobar si incorporar la evolución de estos indicadores a los modelos actuales mejora realmente la capacidad de estimar el riesgo y permite diseñar intervenciones con mayor anticipación y personalización.

Quizá la principal aportación del trabajo sea cambiar la perspectiva temporal de la prevención. En lugar de esperar a que el organismo acumule suficientes señales para encender una alarma, la medicina podría aprender a reconocer cómo empieza a construirse el riesgo.