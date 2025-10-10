Tres cosas que debes evitar después de vacunarte contra la gripe, según los expertos

Con la llegada de la temporada de gripe, cada vez más personas acuden a vacunarse para reforzar sus defensas. Sin embargo, los expertos, tal y como revela el medio Daily Mail, advierten que ciertos hábitos comunes pueden interferir con la eficacia de la vacuna o aumentar el malestar posterior. Estas son tres cosas que conviene evitar después de vacunarse contra la gripe.

Tomar analgésicos demasiado pronto

Aunque puede ser tentador recurrir a un analgésico para aliviar el dolor o la fiebre leve después de la vacuna, hacerlo demasiado pronto podría ser contraproducente. Investigaciones recientes muestran que los medicamentos antiinflamatorios, como el ibuprofeno, pueden reducir la respuesta inmunitaria del cuerpo al bloquear la inflamación necesaria para generar los anticuerpos protectores que produce la vacuna.

Ibuprofeno | iStock

Beber alcohol en exceso

El consumo de alcohol después de la vacunación tampoco es una buena idea. Beber en exceso debilita el sistema inmunológico al afectar la capacidad de los glóbulos blancos para combatir infecciones. Esto puede aumentar el riesgo de fatiga, dolores musculares y molestias en el lugar de la inyección.

gente bebiendo alcohol | Sinc

Hacer ejercicio intenso

El ejercicio es saludable, pero los expertos recomiendan evitar los entrenamientos de alta intensidad durante uno o dos días después de vacunarse. Este tipo de esfuerzo puede aumentar la fatiga y los dolores de cabeza. No obstante, la actividad física moderada puede ser beneficiosa: un estudio de 2022 descubrió que las personas que caminaron, trotaron o montaron en bicicleta durante 90 minutos después de vacunarse produjeron más anticuerpos que quienes no realizaron actividad alguna.