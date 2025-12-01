Todo lo que debes saber sobre la peste porcina: qué es, cómo se contagia y cómo se trata

El pasado fin de semana, las autoridades sanitarias confirmaron la reaparición de la Peste Porcina Africana (PPA) en territorio español, tras más de treinta años sin casos registrados. Los positivos se detectaron en dos jabalíes encontrados muertos en la zona de Collserola, cerca de Barcelona.

¿Qué es la PPA?

La PPA es una enfermedad vírica altamente contagiosa que afecta únicamente a cerdos domésticos y jabalíes. Es decir, no supone riesgo para la salud humana ni puede transmitirse a través del consumo de carne. En los animales infectados, los síntomas incluyen fiebre, pérdida de apetito y, en muchos casos, la muerte. Su tasa de mortalidad es cercana al 100%, lo que convierte la enfermedad en una amenaza devastadora para granjas de porcino y poblaciones silvestres.

Ante esta situación, las autoridades han puesto en marcha un protocolo de emergencia para intentar contener el brote lo antes posible. Inmediatamente se acordó el cierre de acceso al entorno natural de Collserola y la creación de zonas perimetrales. Estas medidas buscan evitar que el virus salte desde jabalíes silvestres a explotaciones porcinas comerciales.

Por su parte, el Gobierno ha tranquilizado a la población: el consumo de carne de cerdo y productos derivados sigue siendo seguro. Pero al mismo tiempo ha reconocido el enorme riesgo económico que supone este brote para el sector porcino, especialmente si la enfermedad llega a granjas.

Ahora está en marcha una investigación para tratar de determinar el origen del brote (entre las hipótesis se baraja la movilidad de jabalíes, la ingesta de alimentos contaminados o restos dejados en vertederos, o el traslado de animales a zonas silvestres).

De cara al futuro, lo que más se teme es que el virus llegue a explotaciones porcinas domésticas, lo que podría derivar en sacrificios masivos, restricciones prolongadas en la producción y exportación, y consecuencias económicas graves para muchas familias y empresas del sector. Por ello, las autoridades recomiendan evitar paseos por zonas restringidas, no alimentar fauna silvestre, no abandonar restos de comida o desperdicios en entornos naturales y notificar cualquier hallazgo de animales muertos.