La AEMET actualiza su predicción para el eclipse solar del 12 de agosto: estas son las zonas donde habrá más nubes

Quedan pocos días para el eclipse solar total del 12 de agosto y la AEMET ya ha actualizado su predicción meteorológica para la jornada. La previsión apunta a un escenario favorable en buena parte de España, con cielos poco nubosos o despejados, aunque habrá algunas zonas donde las nubes podrían complicar la observación del fenómeno.

En general, la situación será estable en la mayor parte del país. Sin embargo, se esperan cielos nubosos en el área cantábrica y en zonas del litoral gallego y de Alborán. Durante la tarde también aparecerán nubes de evolución en las montañas del norte y en el tercio oriental de la Península.

Estas son las zonas con más riesgo de nubes

Las mayores probabilidades de nubosidad se concentran en los Pirineos orientales, la Ibérica de Teruel, el este de Castilla-La Mancha y los Sistemas Béticos orientales, donde incluso podría producirse algún chubasco o tormenta.

También se prevén cielos nubosos o cubiertos por nubes bajas durante la tarde en el norte de Galicia y el área cantábrica, especialmente cerca de la costa. En los litorales de Galicia y Alborán existe, además, una mayor incertidumbre en la predicción.

En el resto del país predominarán los cielos despejados, aunque la AEMET recuerda que la nubosidad de evolución puede cambiar rápidamente y que las nubes altas, en la mayoría de los casos, permiten observar el eclipse.

Mucho calor durante el eclipse

El eclipse llegará además en una jornada muy calurosa. La AEMET prevé temperaturas superiores a los 35 ºC en buena parte del interior peninsular y Baleares, mientras que los 40 ºC podrían superarse en los valles del Guadalquivir y del Ebro.

Riesgo muy alto o extremo de incendios

Otro de los aspectos que preocupa a la AEMET es el peligro de incendios forestales. Para el 12 de agosto se prevén niveles Muy Alto o Extremo en buena parte de la Península y Baleares.

El riesgo será especialmente elevado tras el aumento de las temperaturas y el descenso de la humedad durante los días previos. Además, la situación podría empeorar después del eclipse, con un aumento del peligro en más zonas de Galicia, el Cantábrico y el sureste peninsular durante los días 13 y 14.

Por ello, la AEMET pide extremar las precauciones durante las salidas al campo o a la montaña durante toda la semana para evitar cualquier inicio de incendio.