Cómo saber si el eclipse solar total del 12 de agosto se verá desde donde vives

El próximo 12 de agosto de 2026, España será testigo de uno de los fenómenos astronómicos más esperados de las últimas décadas: un eclipse total de Sol. Sin embargo, no todas las localidades disfrutarán del mismo espectáculo. Mientras algunas quedarán completamente a oscuras durante unos minutos, en otras el eclipse será solo parcial.

Por eso, una de las preguntas más repetidas es: ¿cómo saber si el eclipse se verá desde donde vivo?

La forma más sencilla de comprobarlo es a través del Instituto Geográfico Nacional (IGN). Basta con introducir el nombre de una localidad para conocer todos los detalles del eclipse en ese punto: la hora de inicio, el momento del máximo, el final del fenómeno y, sobre todo, el porcentaje de totalidad que alcanzará.

Este dato es especialmente importante porque determina cómo podrá observarse el eclipse de forma segura. Las gafas homologadas para eclipses (certificación ISO 12312-2:2015) deben llevarse puestas durante todo el fenómeno y solo pueden retirarse durante los escasos minutos en los que el Sol queda completamente oculto por la Luna.

Para ello, debes asegurarte de que el porcentaje de totalidad en tu zona es del 100%. Si no, no puedes quitártelas. Ni siquiera sirve un 99,9%. Aunque apenas quede una pequeña parte del disco solar visible, su brillo sigue siendo lo bastante intenso como para provocar daños oculares graves si se observa directamente sin protección.

En España, la franja de totalidad atravesará varias zonas del norte y el noreste de la península, mientras que el resto del país presenciará un eclipse parcial. Precisamente por ello, consultar el porcentaje exacto de totalidad en tu municipio será fundamental antes del 12 de agosto.

Conocer este dato no solo te permitirá saber qué espectáculo podrás disfrutar desde tu localidad, sino también cuándo es seguro mantener las gafas puestas y cuándo, si alcanzas el 100% de totalidad, podrás retirarlas durante unos instantes para contemplar uno de los fenómenos más espectaculares de la astronomía.