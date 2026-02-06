Un estudio revela que a las mujeres les gustan los hombres que se parecen a sus hermanos

En muchas ocasiones, basta con ver a una pareja para pensar que podría compartir algo más que una relación sentimental. Rasgos faciales similares, gestos parecidos o incluso una forma de sonreír casi idéntica hacen que no sea raro escuchar comentarios como "parecen hermanos". Esta impresión, tan común como llamativa, ha despertado durante años la curiosidad de psicólogos y científicos, que se han preguntado hasta qué punto estas semejanzas son fruto del azar... o de algo más.

A lo largo del tiempo, esta percepción se ha atribuido a simples coincidencias o a la tendencia humana a buscar patrones donde quizá no los hay. Sin embargo, un estudio reciente ha puesto el foco en esta cuestión y sugiere que estas similitudes físicas dentro de la pareja podrían no ser casuales. Según esta investigación, publicada en Computers in Human Behavior, las preferencias románticas de las mujeres estarían influidas, en parte, por los rasgos de sus propios hermanos, lo que abriría una nueva vía para entender cómo elegimos pareja.

Para llegar a estas conclusiones, los investigadores analizaron las interacciones entre más de 40.000 personas en una importante plataforma de citas en línea.

Utilizando herramientas de IA, los investigadores pudieron medir cuán similares eran los usuarios tanto en rasgos faciales como en rasgos de personalidad.

Los resultados revelaron que las mujeres tienen una "clara preferencia" por los hombres que se parecen más a ellas.

Aunque el motivo de esto no está claro, los investigadores apuntan a la "teoría de la inversión parental". "Esto sugiere que las mujeres tienden a priorizar las señales de confiabilidad y familiaridad para mitigar los riesgos asociados con la selección de pareja, para lo cual el parecido facial puede servir como una heurística", explicaron.

Por el contrario, los hombres prefieren la disimilitud facial y valoran mejor a las mujeres cuando sus rasgos son diferentes a los suyos.