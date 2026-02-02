ENFERMEDADES
El virus Nipah hace saltar las alarmas: qué es, síntomas y cómo se transmite
La tasa de mortalidad oscila entre aproximadamente 40% y 75%.
En los últimos días, la India ha informado oficialmente de dos casos confirmados de infección por el virus Nipah en el estado oriental de Bengala Occidental. Ambos casos ocurrieron entre trabajadores sanitarios de un hospital en Barasat y fueron detectados mediante pruebas específicas en laboratorio. Las autoridades sanitarias han rastreado y examinado más de 190 contactos cercanos, y hasta ahora no se han identificado más infecciones derivadas, lo que sugiere que no hay transmisión comunitaria en este momento.
El virus Nipah es un patógeno zoonótico transmitido principalmente de animales a humanos, especialmente por murciélagos frugívoros del género Pteropus. La transmisión puede darse a través del contacto directo con animales infectados, alimentos o bebidas contaminados, o de persona a persona en casos de contacto estrecho.
La enfermedad causada por este virus puede empezar con síntomas que recuerdan a una gripe, como fiebre, dolor de cabeza, malestar general, vómitos y dolor de garganta, y progresar rápidamente a afecciones más graves. En muchos casos puede presentarse insuficiencia respiratoria, encefalitis (inflamación del cerebro) y otros signos neurológicos severos, como confusión, convulsiones o coma. La tasa de mortalidad asociada a los brotes históricos ha oscilado entre aproximadamente 40% y 75%, dependiendo de la respuesta sanitaria local.
Actualmente no existe una vacuna ni un tratamiento específico aprobado para la infección por Nipah, por lo que los cuidados se centran en el apoyo clínico y el manejo de complicaciones. La OMS y otras autoridades han destacado la importancia de detección temprana, aislamiento de casos sospechosos y seguimiento de contactos para controlar el riesgo de contagio.
