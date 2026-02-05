Hallan una red cerebral que conecta cuerpo y mente, clave para mejorar los tratamientos del párkinson

La enfermedad de Parkinson no solo afecta al movimiento, sino también al sueño, la motivación, la digestión o el pensamiento. Un nuevo estudio, liderado por investigadores de la Universidad de Pekín (China) y publicado en Nature, propone que esta diversidad de síntomas se explica mejor si la enfermedad se entiende como un trastorno de una red cerebral, descrita en esta misma revista en 2023, y que integra cuerpo y mente.

Se trata de la red de acción somato-cognitiva (SCAN, por sus siglas en inglés), un conjunto de regiones cerebrales que conecta la planificación de la acción, el movimiento de todo el cuerpo, el estado corporal y funciones cognitivas y autonómicas. Según el estudio, esta red aparece alterada de forma específica en personas con párkinson y podría ser una diana terapéutica clave.

"El circuito SCAN apoya la planificación de las acciones y la coordinación del movimiento de todo el cuerpo, por lo que transforma esos planes en actos motores y recibe información sobre cómo se han ejecutado", explica a SINC Hesheng Liu, investigador de la Universidad de Pekín y autor principal del trabajo. "Además, esta red controla funciones autonómicas, por lo que puede estar relacionada con síntomas complejos de la patología como el estreñimiento, la hipotensión postural o los problemas de vejiga", añade.

El estudio analizó datos cerebrales de 863 personas con párkinson sometidas a distintos tratamientos ya utilizados en la práctica clínica, como la estimulación cerebral profunda, la medicación dopaminérgica, la estimulación magnética transcraneal o el ultrasonido focalizado. Los investigadores observaron que las regiones cerebrales clásicamente implicadas en la enfermedad se conectan más intensamente con esta red que con áreas motoras específicas de manos, pies o boca.

Distintas terapias dirigidas al circuito SCAN, como la estimulación magnética transcraneal, la estimulación cerebral profunda o el ultrasonido focalizado, actúan sobre esta red cerebral implicada en el párkinson. / Jianxun Ren, Yi Li, Jiayi Zhu y Wei Zhang

Papel específico de la red en la enfermedad

Esta hiperconectividad de la red aparece en el párkinson, pero no en otros trastornos del movimiento, como el temblor esencial, lo que refuerza su papel específico en la enfermedad. Además, los tratamientos eficaces reducen esa conectividad anómala y la acercan a los niveles observados en personas sanas.

"El párkinson causa una amplia gama de síntomas que afectan al movimiento, la digestión, el sueño, la cognición y la motivación, y estos efectos complejos no se explican completamente con el modelo clásico de los circuitos motores", comenta Liu. "Dada la estrecha relación de esta red con funciones cognitivas y autonómicas, muchos de los síntomas motores y no motores podrían estar relacionados con ella", indica.

Uno de los resultados más destacados es que dirigir las terapias hacia esta red, en lugar de hacia regiones motoras concretas, puede aumentar notablemente su eficacia. En el caso de la estimulación magnética transcraneal, el estudio muestra que actuar sobre este circuito duplica el beneficio clínico respecto a otras dianas tradicionales.

El trabajo sugiere además que distintos tratamientos, a pesar de ser muy diferentes entre sí, comparten un mismo mecanismo de acción. "Un hallazgo clave es que todas las terapias eficaces existentes para el párkinson, incluida la medicación y la estimulación cerebral profunda, comparten un mecanismo común: reducen esta conectividad anormalmente elevada entre la red y regiones profundas del cerebro, normalizando el circuito", destaca Liu a SINC.

Orientar futuras terapias cerebrales

Los autores concluyen que los cambios en esta red podrían ser claves en la fisiopatología de esta enfermedad y ayudar a orientar futuras terapias cerebrales. A largo plazo, medir su conectividad podría tener aplicaciones clínicas. A la pregunta de si este enfoque permitiría personalizar tratamientos o seguir la respuesta de los pacientes, Liu responde con un escueto pero significativo "Yes", una posibilidad que el equipo considera prometedora, aunque todavía requiere confirmación en la práctica clínica.

El estudio redefine así el párkinson como una enfermedad que no afecta a partes aisladas del cuerpo, sino a un sistema cerebral distribuido que integra acción, cuerpo y mente, y abre la puerta a tratamientos más eficaces y mejor dirigidos en el futuro.

