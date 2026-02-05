Este sería el último ser vivo en extinguirse de la Tierra

Aunque muchas personas piensan en animales comunes como cucarachas o ratas cuando se habla de resistencia, los científicos han señalado a un ser mucho más sorprendente como el más capaz de seguir existiendo si la vida compleja desapareciera de la Tierra. Se trata del tardígrado, también conocido como "oso de agua", una criatura microscópica de ocho patas capaz de aguantar condiciones extremas que aniquilarían a casi cualquier otra forma de vida.

Los tardígrados pueden sobrevivir a temperaturas desde casi cero absoluto hasta más de 150 °C, resistir niveles altísimos de radiación, soportar presiones enormes y permanecer en estado de animación suspendida incluso en el vacío del espacio. Estas capacidades extraordinarias les dan una ventaja sobre otros seres vivos ante catástrofes globales profundas.

Tardígrados | iStock

A lo largo de la historia de la vida en la Tierra, ha habido múltiples crisis que borraron grandes partes de la biodiversidad, pero siempre quedaron organismos capaces de resistir y, con el tiempo, permitir que la vida volviera a diversificarse. En escenarios extremos como cambios climáticos severos, impactos de asteroides o guerras nucleares, se cree que los tardígrados tendrían muchas más posibilidades de sobrevivir que animales más complejos.

A pesar de su sorprendente resistencia, los científicos señalan que incluso estos microorganismos tendrían un límite: dentro de miles de millones de años, la evolución del Sol finalmente haría imposible la vida en la Tierra, sin importar lo duro que sea el organismo.