Auroras boreales en España: el espectáculo podría repetirse en las próximas horas

Esta madrugada, algunos cielos de España se iluminaron por un fenómeno poco habitual: una aurora boreal. Según los informes, al amanecer y durante las primeras horas del día, fue posible observar un resplandor rojizo-verdoso sobre el horizonte de varias zonas (Extremadura, Almería, Cataluña...).

El origen de este espectáculo atmosférico es una tormenta geomagnética de gran intensidad que impactó con el campo magnético terrestre.

Pero la cosa no queda aquí. Se espera que en las próximas horas las condiciones puedan repetirse, y que otra pulsación de la tormenta podría generar nuevas apariciones de luces en el cielo nocturno. Según el medio Meteored, aunque la probabilidad de ver la aurora no es garantizada, el nivel de actividad geomagnética hace que "las opciones de que se repita en las próximas horas" sean reales.

Normalmente, estos fenómenos se observan en regiones cercanas al Círculo Polar Ártico. Por tanto, su aparición aquí convierte el suceso en algo no solo llamativo sino también extraordinario. Las condiciones para poder disfrutarlo implican cielo despejado, poca contaminación lumínica, y mirar hacia el norte durante las últimas horas de la noche o las primeras del día.