La basura espacial deja varados en el espacio a los astronautas de la misión Shenzhou-20

El regreso a la Tierra de los tres astronautas de la misión Shenzhou-20 ha sido aplazado después de que la cápsula de retorno pudiera haber sufrido el impacto de un fragmento de basura espacial. La Agencia Espacial Tripulada de China (CMSA) confirmó que se detectó una "anomalía" en el módulo encargado del descenso, lo que obligó a posponer el retorno previsto para principios de noviembre.

El equipo de control detectó indicios de que un pequeño objeto orbitando a gran velocidad podría haber golpeado la nave. Aunque no se ha especificado la magnitud del daño, incluso restos diminutos pueden comprometer la seguridad del escudo térmico, sensores o mecanismos críticos para el reingreso atmosférico. Por esta razón, la agencia decidió iniciar una evaluación completa antes de autorizar cualquier maniobra de regreso.

Misión espacial Shenzhou-20 | EFE

Mientras tanto, los astronautas Chen Dong, Chen Zhongrui y Wang Jie permanecen en la estación espacial Tiangong, donde cuentan con recursos suficientes y el apoyo de la tripulación recién llegada a bordo de Shenzhou-21. La CMSA insistió en que su prioridad absoluta es garantizar un descenso seguro y que no se fijará una nueva fecha hasta que los ingenieros concluyan su análisis técnico.

Si la cápsula resultara no apta para el reingreso, China tendría que recurrir a un plan alternativo, que podría incluir enviar otra nave para traer a los astronautas de vuelta. Este incidente vuelve a poner en evidencia los riesgos derivados del creciente problema de la basura espacial, cuyos fragmentos, aunque minúsculos, pueden viajar a más de 25.000 km/h y poner en peligro misiones tripuladas.

Por ahora, la situación permanece bajo evaluación técnica, pero los astronautas no están en peligro inmediato y continúan sus actividades a bordo del Tiangong en condiciones normales. Las autoridades espaciales chinas se prevén emitir nuevas actualizaciones en los próximos días, a medida que avance el análisis de la nave afectada.