Una señal en la nevera podría ser un signo de demencia

Un grupo de expertos ha revelado que un comportamiento inusual relacionado con la nevera podría ser un síntoma poco conocido de demencia. Si observas que un ser querido comienza a hacerlo, quizá sea conveniente consultar el médico. Te contamos los detalles.

La demencia es un síndrome caracterizado por un conjunto de síntomas relacionados, asociados al deterioro progresivo de la función cerebral. En España, se estima que hay aproximadamente 800.000 personas con Alzheimer y un total de entre 500.000 y 600.000 casos de demencia en general, siendo el Alzheimer el tipo más común.

Si bien algunos síntomas como la pérdida de memoria, los cambios de comportamiento y las dificultades con el habla y el lenguaje son bastante conocidos, otros pueden no ser tan obvios y podrían aparecer de maneras inesperadas.

Alzheimer | iStock

Tal y como revela el medio Express, "extraviar cosas" podría ser un indicador crucial de demencia. Esto podría llevar por ejemplo a que una persona coloque objetos que no pertenecen en la nevera, como el mando de la televisión.

Sin embargo, es fundamental distinguir esto de un simple olvido. "Cualquiera puede extraviar temporalmente la cartera o las llaves. Sin embargo, una persona con demencia puede guardar las cosas en lugares inapropiados", explican.

El Alzheimer es la principal causa de demencia y, si bien aún no tiene cura, el diagnóstico temprano se considera fundamental para obtener mejores resultados, ya que los tratamientos pueden combatir los síntomas y retrasar la progresión.