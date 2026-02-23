Los primeros síntomas del resfriado podrían ser causados por el sarampión

Fiebre, tos, congestión nasal o dolor de garganta suelen asociarse a un resfriado común. Sin embargo, los expertos advierten de que estos primeros síntomas aparentemente leves también pueden corresponder al sarampión, una infección viral altamente contagiosa que puede provocar complicaciones graves, especialmente en niños pequeños, embarazadas y personas con sistemas inmunitarios debilitados.

Tal y como recoge el medio Mirror, según la farmacéutica Niamh McMillan, la enfermedad suele comenzar con fiebre alta entre 10 y 12 días tras la exposición al virus, acompañada de síntomas respiratorios similares a los de un catarro. Esta similitud inicial puede retrasar la identificación del contagio.

Entre los signos más característicos figuran también las manchas blancas dentro de la boca, conocidas como manchas de Koplik, que aparecen en el interior de las mejillas y duran pocos días. Posteriormente surge la erupción cutánea típica, que suele comenzar en la cara y extenderse al resto del cuerpo entre tres y cinco días después de los primeros síntomas.

La Organización Mundial de la Salud ha advertido en los últimos años de retrocesos en la eliminación de la enfermedad en varios territorios europeos debido al descenso de la vacunación infantil. España había logrado interrumpir la transmisión endémica durante años, pero los especialistas recuerdan que la pérdida de cobertura vacunal suficiente puede favorecer la reaparición de brotes y poner en riesgo ese estatus sanitario.

El sarampión se transmite a través de gotículas respiratorias expulsadas al toser o estornudar, y el virus puede permanecer en el aire hasta dos horas, lo que facilita el contagio en espacios cerrados o concurridos como colegios, oficinas o transporte público.

Los expertos insisten en que la vacunación sigue siendo la medida más eficaz para prevenir la enfermedad y evitar brotes. También recomiendan prestar atención a los síntomas iniciales que parecen un simple resfriado, especialmente si van acompañados de fiebre alta o aparecen tras una posible exposición al virus.