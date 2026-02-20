Los therians llegan a España: la ciencia detrás de los jóvenes que se identifican con animales

En los últimos días, vídeos de adolescentes con máscaras, colas o comportamientos inspirados en animales han inundado las redes sociales. Se trata de los therians, un colectivo que afirma sentir una conexión profunda con un animal concreto. Pero más allá del impacto viral, los expertos señalan que el fenómeno puede entenderse desde la psicología, la identidad digital y la necesidad de pertenencia.

El término therian procede del concepto de "teriantropía", que se refiere a la relación simbólica entre humanos y animales. Quienes se identifican así aseguran experimentar una conexión psicológica o espiritual con una especie concreta. Esto no implica que crean ser físicamente animales, sino que describen su experiencia como parte de su identidad personal.

Este fenómeno, a pesar de haberse hecho viral en las últimas semanas, no es nuevo. Existen comunidades therian desde los años noventa, cuando empezaron a formarse foros en internet donde los participantes compartían experiencias similares. La diferencia actual es la exposición masiva.

Desde la psicología, los especialistas subrayan que no se trata de un trastorno clínico en sí mismo. La mayoría de los therians conserva plenamente el sentido de la realidad y entiende su condición como una forma de identidad simbólica o emocional. En muchos casos, esta identificación aparece durante la adolescencia, una etapa caracterizada por la exploración personal, la construcción del yo y la búsqueda de grupos de pertenencia.

Sin embargo, según un estudio publicado el año pasado, es fundamental separar dos situaciones distintas:

La teriantropía no clínica , presente en la mayoría de los jóvenes de la comunidad, implica una conexión espiritual con un animal, manteniendo el sentido de la realidad y sin creencias de transformación física.

, presente en la mayoría de los jóvenes de la comunidad, implica una conexión espiritual con un animal, manteniendo el sentido de la realidad y sin creencias de transformación física. La teriantropía clínica, por el contrario, se define como un delirio grave en el que la persona está convencida de haberse transformado físicamente en un animal.

Según los expertos, se recomienda que solo se recurra al diagnóstico clínico cuando exista un malestar significativo o una incapacidad funcional que afecte la vida cotidiana.

Las manifestaciones visibles del fenómeno varían. Algunas personas adoptan comportamientos inspirados en animales, utilizan accesorios o participan en encuentros con otros miembros, mientras que otras viven su identidad de forma privada y sin expresiones externas.

Para hacernos una idea, este fenómeno debe entenderse como una forma particular de habitar el mundo y de construir identidad. Sería el equivalente, por ejemplo, a los emos o los góticos.

El interés creciente por los therians refleja, según los expertos, una tendencia más amplia: la influencia de internet en la construcción de identidades. Fenómenos antes minoritarios pueden adquirir de repente gran visibilidad y generar debate social en cuestión de días.

Therians en España

En España, la tendencia ha comenzado a ganar notoriedad en las últimas semanas. Redes como TikTok o Instagram han actuado como altavoz de vídeos en los que algunos participantes se muestran caminando a cuatro patas, emitiendo sonidos o utilizando accesorios como colas y máscaras. A partir de esa visibilidad digital, han empezado a organizarse encuentros en parques y espacios abiertos de varias ciudades.