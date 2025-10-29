¿Qué vemos cuando morimos? Un nuevo estudio revela nuevas pistas sobre este misterio

Durante siglos, la humanidad se ha hecho la misma pregunta: ¿qué ocurre cuando morimos? Un nuevo estudio podría acercarnos un poco más a la respuesta.

Un grupo de investigadores entrevistó a 48 personas que vivieron experiencias cercanas a la muerte (ECM), y lo que contaron es tan fascinante como desconcertante.

Algunos hablaron de luces brillantes y túneles infinitos, otros aseguraron haber visto figuras religiosas, familiares fallecidos o incluso viajes a agujeros negros y "matrices cósmicas" conectadas en múltiples dimensiones.

Tal y como recoge el medio Daily Mail, según la doctora France Lerner, del Instituto de Ciencias Matemáticas y Aplicadas de Pekín, gran parte de lo que vemos en esos momentos podría estar influido por nuestra cultura y nuestras creencias. Es decir, una persona criada en un entorno cristiano puede ver a Jesús o ángeles, mientras que otra puede escuchar oraciones judías o visualizar formas más abstractas.

Pero más allá del simbolismo, el estudio propone una explicación científica: las ECM serían el resultado de cambios físicos en el cerebro cuando falta oxígeno, lo que altera la percepción visual y genera las famosas "visiones de túnel".

En palabras simples, el cerebro estaría tratando de interpretar una realidad que se descompone.

Aunque no hay pruebas de que la conciencia sobreviva a la muerte, estas experiencias revelan algo profundamente humano: la mente busca sentido incluso en los límites de la vida.