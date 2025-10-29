¿QUÉ HAY DESPUÉS DE LA MUERTE?
¿Qué vemos cuando morimos? Un nuevo estudio revela nuevas pistas sobre este misterio
La investigación analiza las visiones de 48 personas que vivieron experiencias cercanas a la muerte y sugiere que el cerebro podría estar detrás de esas imágenes.
Publicidad
Durante siglos, la humanidad se ha hecho la misma pregunta: ¿qué ocurre cuando morimos? Un nuevo estudio podría acercarnos un poco más a la respuesta.
Un grupo de investigadores entrevistó a 48 personas que vivieron experiencias cercanas a la muerte (ECM), y lo que contaron es tan fascinante como desconcertante.
Algunos hablaron de luces brillantes y túneles infinitos, otros aseguraron haber visto figuras religiosas, familiares fallecidos o incluso viajes a agujeros negros y "matrices cósmicas" conectadas en múltiples dimensiones.
Tal y como recoge el medio Daily Mail, según la doctora France Lerner, del Instituto de Ciencias Matemáticas y Aplicadas de Pekín, gran parte de lo que vemos en esos momentos podría estar influido por nuestra cultura y nuestras creencias. Es decir, una persona criada en un entorno cristiano puede ver a Jesús o ángeles, mientras que otra puede escuchar oraciones judías o visualizar formas más abstractas.
Pero más allá del simbolismo, el estudio propone una explicación científica: las ECM serían el resultado de cambios físicos en el cerebro cuando falta oxígeno, lo que altera la percepción visual y genera las famosas "visiones de túnel".
En palabras simples, el cerebro estaría tratando de interpretar una realidad que se descompone.
Aunque no hay pruebas de que la conciencia sobreviva a la muerte, estas experiencias revelan algo profundamente humano: la mente busca sentido incluso en los límites de la vida.
Publicidad