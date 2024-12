¿Qué significa despertarse al sentir que te caes? Todo sobre las sacudidas hipnagógicas

¿Alguna vez te has despertado de golpe al sentir que estuvieras cayendo? Esto se conoce como sacudidas hipnagógicas, estas son muy comunes y tienen que ver con la transición entre la vigilia y el sueño. Aunque te suelan agitar y asustar, son totalmente inocuas.

Estas sacudidas suceden en el momento en el que el cuerpo se empieza a relajar y la actividad cerebral comienza a disminuir, momento característico de la primera fase del sueño. En esta hay veces en las que esa relajación muscular es interpretada por el cerebro como una caída, enviando una señal a los músculos del cuerpo para tensarlos repentinamente. Y esta señal suele venir acompañada de sueños o sensaciones de vértigo que provocan esa sensación más realista de caída.

Las sacudidas hipnagógicas no deberían preocuparte, pero hay que tener en cuenta que si estás estresado, has estado durmiendo mal, o has consumido mucha cafeína, estas pueden ser más recurrentes. También pueden ser aún más comunes en aquellas personas cuyo estilo de vida es muy activo o cuyos horarios de sueño son muy irregulares.

Para disminuir la cantidad de sacudidas que experimentamos, los expertos recomiendan crear una rutina de sueño relajante, evitar los estímulos antes de dormir y practicar técnicas de relajación como meditar. Conocer las causas de estas sacudidas puede ser beneficioso para agilizar la relajación tras estas y asegurarnos de conseguir sueños más reparadores.