Qué es la poliomielitis, la enfermedad que marcó la vida de Robert Redford

El mundo del cine ha despedido a uno de sus grandes iconos. Robert Redford, actor, director y productor que brilló en títulos como Dos hombres y un destino o El golpe, falleció este 16 de septiembre de 2025 a los 89 años. Su vida estuvo llena de éxitos en Hollywood, pero también de episodios personales difíciles, entre ellos la enfermedad que lo afectó en su niñez: la poliomielitis.

Redford contrajo polio a los 11 años, en una época en la que este virus causaba auténtico terror en Estados Unidos y en muchos otros países. La vacuna aún no estaba extendida y miles de niños sufrían las consecuencias de esta infección. En el caso del actor, la enfermedad fue descrita como "leve", aunque lo obligó a permanecer en cama durante semanas. A diferencia de otros pacientes, pudo recuperarse sin parálisis permanente ni secuelas graves.

Tal y como revela la Clínica Mayo, la poliomielitis, causada por el poliovirus, es una enfermedad altamente contagiosa que se transmite por vía fecal-oral o a través de secreciones respiratorias. Aunque muchos casos son asintomáticos o se confunden con una gripe leve, en una proporción menor el virus invade el sistema nervioso.

Los síntomas más frecuentes incluyen:

Fiebre, dolor de garganta y malestar general.

Rigidez en el cuello o la espalda.

Debilidad muscular.

Parálisis de extremidades o de los músculos respiratorios.

El tratamiento llegó con la vacunación, que a partir de los años 50 redujo drásticamente la incidencia de la enfermedad en todo el mundo.

Secuelas

Muchas personas que superaron la polio quedaron con secuelas de por vida: atrofia y debilidad muscular, deformidades en huesos y articulaciones, dolor crónico o, décadas más tarde, el llamado síndrome pos-polio, caracterizado por fatiga y pérdida progresiva de fuerza.

En el caso de Redford, la polio no dejó huellas permanentes conocidas. Aunque pasó semanas postrado en la infancia, pudo llevar una vida activa y desarrollar una exitosa carrera artística.