Así es como las conchas de las almejas nos dan información sobre las condiciones oceánicas

Las almejas son un molusco bivalvo, es decir, de cuerpo blando protegido por una concha, que habita en aguas saladas. Sus conchas resultan muy interesantes para investigadores, pues revelan mucha información que nos puede ayudar a entender cómo ha cambiado el océano con el paso del tiempo.

Cada concha de estos moluscos crece en capas que acumulan elementos químicos del agua, como isótopos de oxígeno y carbono, o incluso trazas de metales.

Este es el motivo por el que no debes coger conchas en la playa | Pexels

Estos elementos químicos que podemos encontrar en la superficie de las conchas pueden llegar a indicar la temperatura del agua, la salinidad o la productividad del plancton, además de hablar sobre tormentas o cambios de temperatura insólitas.

Muchas de estas conchas presentan anillos de crecimiento, como los que también se encuentran en los troncos de los árboles y al igual que en estos, estos anillos dan también información que permite a los investigadores reconstruir sucesos estacionales durante años o incluso décadas. Esta información está ayudando a estudiar el cambio climático y otros efectos como el cambio de acidez en los océanos, etcétera. Las conchas son de alguna manera una especie de registro natural sobre el estado de los océanos.