¿Puede el cerebro reprogramarse para olvidar el dolor?

Nuestro cerebro contiene una gran cantidad de neuronas que controla nuestros pensamientos, emociones, sentimientos, conducta o movimiento. Durante mucho tiempo se ha pensado que el dolor crónico suponía un daño persistente. Sin embargo, un estudio ha demostrado que el cerebro puede llegar a olvidar este dolor, reprogramando los procesos neuronales que envían las señales de dolor.

Un ensayo clínico publicado en Hana Network probó con más de 150 personas con dolor de espalda sin causa física la terapia de reprocesamiento del dolor. Este método enseña al cerebro a reinterpretar las señales que antes generaban sufrimiento.

Tan solo cuatro semanas después, dos tercios de los pacientes dejaron totalmente de sentir dolor o, en algunos casos, casi por completo.

Neuronas | Sinc

Las pruebas realizadas a través de escáneres cerebrales detectaron que había una disminución en la actividad cerebral que se encargaba de procesar el dolor. Lo que implicaba que el cerebro había cambiado y reescrito los circuitos neuronales.

Científicos apuntan que no se trata de autosugestión sino de neuroplasticidad, es decir, la capacidad del cerebro para formar nuevas conexiones, borrar patrones antiguos y reprogramarse para sanear y reinterpretar la experiencia.