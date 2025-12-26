CUIDA DE TU MASCOTA
Qué cambios indican que tu gato ya es mayor
Los gatos, como los humanos, envejecen poco a poco, y muchas veces los signos se confunden con manías o pereza. Saber detectarlos a tiempo puede marcar la diferencia en su bienestar.
Puede que tu gato siga corriendo detrás del puntero láser o durmiendo en su caja favorita, pero el tiempo también pasa para él, aunque no lo notes. Es por eso por lo que es importante saber detectar los signos de envejecimiento para darle a tu mascota el mayor cuidado posible.
Con los años, su cuerpo y su comportamiento cambian. Es normal que duerma más, que pierda interés por jugar o que se vuelva un poco más gruñón. También puede adelgazar o, por el contrario, ganar peso.
Con el paso del tiempo, su pelaje empieza a volverse más áspero o con canas, y los dientes muestran desgaste o sarro. Incluso su vista y oído pueden deteriorarse a partir de los 9 años.
Un gato mayor necesita una dieta más suave, con proteínas de calidad y menos calorías, además de revisiones veterinarias más frecuentes. Si notas que bebe más agua, evita el pienso seco. Si parece desorientado, podrían ser señales de problemas renales o cognitivos.
Con cuidados y buena hidratación tu gato puede seguir disfrutando de su vida durante muchos años más.
