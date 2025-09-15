Diverticulosis, la enfermedad que la mayoría de las personas desarrollarán a los 80 años: ¿Qué es?

La enfermedad diverticular es una de las afecciones más comunes que afectan al intestino grueso y, según recoge el medio The Conversation, alrededor del 70% de las personas en los países occidentales habrán desarrollado enfermedad diverticular cuando lleguen a los 80 años. ¿De qué se trata exactamente?

La enfermedad diverticular o diverticulosis se produce cuando se forman pequeños bultos o bolsas (llamados divertículos) en la pared del colon, a menudo debido a un debilitamiento de la capa muscular. Estas bolsas suelen ser inofensivas, pero en algunos casos pueden inflamarse o infectarse, una afección conocida con el nombre de diverticulitis.

La razón por la que cada vez más personas sufrirán esta enfermedad podría estar relacionada con el bajo contenido de fibra y el alto nivel de procesamiento de muchas dietas modernas. Según las encuestas en Reino Unido, actualmente las personas consumen solo el 60% de la ingesta diaria recomendada de fibra.

Alimentos ricos en fibra | iStock

En realidad, no se comprenden del todo las razones por las que algunas personas desarrollan enfermedad diverticular y otras no. Sin embargo, se han identificado varios factores contribuyentes, como la estructura y el movimiento del colon, la dieta, el consumo de fibra, la obesidad, la actividad física y la genética.

El problema de la enfermedad diverticular es que la mayoría de las personas no presentan síntomas y, si los sufren, a menudo se confunden con otros problemas digestivos. Sin embargo, algunas pueden presentar dolor o molestias en la parte inferior izquierda del abdomen, que suelen empeorar después de comer, así como hinchazón, diarrea o estreñimiento.

Afortunadamente, pequeños cambios en la dieta y el estilo de vida pueden marcar una gran diferencia. Estos se refieren a consumir más fibra, mantenerse bien hidratado y activo físicamente.