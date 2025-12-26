EXPLICACIÓN CIENTÍFICA
Aire caliente al salir, aire frío al entrar: ¿Qué provoca que el aire que respiras cambie de temperatura?
¿Alguna vez te has preguntado por qué cuando sacas aire este se siente más caliente que el que inspiras? Nuestro cuerpo regula así la temperatura.
Intenta esto: sopla sobre tu mano y luego inspira aire desde ella, seguro que notas el truco. El aire que sale está templado y el que entra se siente más fresco. No es magia, sino una pequeña lección de física y biología que ocurre cada vez que respiras.
Cuando inhalamos, el aire del exterior, más frío y seco, pasa por la nariz y la garganta, donde nuestras mucosas lo humedecen y calientan hasta igualarlo a la temperatura del cuerpo, unos 36 o 37 °C.
En cambio, cuando exhalamos, el aire ya ha pasado por los pulmones y sale cargado de vapor de agua y calor, lo que explica por qué se nota tibio.
Además, nuestras terminaciones nerviosas en la lengua, la boca y la nariz detectan hasta las pequeñas diferencias térmicas y mandan la señal al cerebro.
Así, algo tan automático como respirar se convierte en un sistema natural de regulación y equilibrio.
