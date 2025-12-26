Aire caliente al salir, aire frío al entrar: ¿Qué provoca que el aire que respiras cambie de temperatura?

Intenta esto: sopla sobre tu mano y luego inspira aire desde ella, seguro que notas el truco. El aire que sale está templado y el que entra se siente más fresco. No es magia, sino una pequeña lección de física y biología que ocurre cada vez que respiras.

Cuando inhalamos, el aire del exterior, más frío y seco, pasa por la nariz y la garganta, donde nuestras mucosas lo humedecen y calientan hasta igualarlo a la temperatura del cuerpo, unos 36 o 37 °C.

En cambio, cuando exhalamos, el aire ya ha pasado por los pulmones y sale cargado de vapor de agua y calor, lo que explica por qué se nota tibio.

Además, nuestras terminaciones nerviosas en la lengua, la boca y la nariz detectan hasta las pequeñas diferencias térmicas y mandan la señal al cerebro.

Así, algo tan automático como respirar se convierte en un sistema natural de regulación y equilibrio.