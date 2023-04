¿Por qué nos gusta hacernos selfies?

Las cifras asombran aunque no deberían sorprendernos. Cada día se toman 92 millones de selfies, lo que significa que pasamos 54 horas al año (o 7 minutos al día). ¿Por qué lo hacemos? Eso es lo que busca responder un estudio publicado en 'Social Psychological and Personality Science'. Y no, no tendría que ver con la vanidad.

Investigaciones previas sugerían que puede haber dos motivos para tomar una fotografía de carácter personal: capturar la experiencia física de un evento o buscar su significado más amplio. Por ejemplo, alguien en la playa con un amigo puede tomar una foto del océano para capturar la experiencia física de un atardecer. O podrían tomarse una foto para capturar el significado más amplio de pasar tiempo con un amigo.

Con esto en mente ,un equipo de científicos liderados por Zachary Niese, de la Universdad de Ohio, realizaron diversas pruebas con 2.113 voluntarios para comprender qué hay detrás de esta necesidad. En un estudio en línea, los participantes leyeron un escenario en el que podrían querer tomar una foto, como precisamente pasar el día en la playa con una persona muy cercana.

Se les pidió que calificaran qué tan importante sería la experiencia en sí misma para ellos y qué tan importante sería el significado más amplio. Los resultados mostraron que cuanto más valoraban los participantes el significado del evento para ellos, más probable era que dijeran que se tomarían un selfie.

Selfie | Photo by loly galina on Unsplash

En otro análisis se pidió a las personas que examinaran las fotos que publicaron en sus cuentas de Instagram. Los participantes abrieron la publicación más reciente en la que aparecían y se les preguntó: "¿En qué te hace pensar más esta foto?" siendo las opciones de respuesta "La experiencia física del momento" o "El significado más amplio del momento".

Los resultados mostraron que si la foto mostraba al participante en la toma, era más probable que dijeran que la foto les hizo pensar en el significado más amplio del momento, mientras que las fotos que mostraban cómo se veía la escena desde su propia perspectiva visual les hicieron pensar en la experiencia física.

En un tercer experimento, los autores del estudio les pedían a los voluntarios que abrieran su publicación de Instagram más reciente con una de sus fotos y se les preguntó si estaban tratando de capturar el significado más amplio o la experiencia física del momento. Y debían calificaron de 1 a 5 cómo se sintieron acerca de la foto: 1 (nada positivo) y 5 (extremadamente positivo).

Una chica haciéndose un selfie. | Pixabay

Los investigadores descubrieron que las fotos en primera persona (que capturan la escena tal como se ve con los propios ojos) representan mejor la experiencia física de un evento para las personas. Pero las fotos en tercera persona, como los selfies (que documentan un momento con ellos mismos en ellas), representan mejor el significado más profundo del evento en sus vidas.

"Descubrimos que a las personas no les gustaba tanto su foto si había una falta de coincidencia entre la perspectiva de la foto y su objetivo al tomarla – explica Lissa Libby, coautora del estudio –. Espero que este estudio aumente el conocimiento de las personas sobre cómo la perspectiva de la fotografía afecta la forma en que reaccionan a las fotos. De esa manera, pueden asegurarse de elegir conscientemente la perspectiva que cumplirá con su objetivo. Este trabajo sugiere que las personas también tienen motivos muy personales para tomar fotografías. Incluso en las redes sociales, parece que las personas están seleccionando imágenes para sí mismas para mirar hacia atrás y capturar la experiencia o el significado del evento".

Los resultados también contrarrestan la opinión de que las personas publican selfies en sitios como Instagram solo para promocionarse: "en esas oportunidades, los selfies pueden documentar el significado más grande de un momento. No tiene por qué ser vanidad".