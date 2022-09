Trucos para conseguir el selfie perfecto

Aunque hay quien piensa que la perfección no existe, nada nos impide intentarlo. El auge de las redes sociales ha fomentado una búsqueda constante de la perfección. Y conseguir el mejor selfie es el objetivo que muchos persiguen incansablemente. Son diversos los trucos que podemos usar para conseguir el selfie perfecto, te damos algunas claves.

Mejora su selfies con estos trucos

El postureo y los imposibles son una constante en nuestras vidas. Hay incluso quien ha arriesgado o perdido su vida por conseguir la mejor foto, pero esto no es necesario. Ya que tenemos otros métodos para que nuestras fotos destaquen y tengan el mejor aspecto. Para obtener los mejores resultados no hace falta tener el mejor móvil con la mejor cámara del mundo, De nada sirve si no somos capaces de sacarle partido, esto lo conseguiremos aplicando unos conceptos básicos de la fotografía aplicados a los selfies.

Comenzaremos con uno de los aspectos más importantes, la iluminación. Puede que estemos en el lugar más maravilloso, pero no servirá de nada si la luz no es la correcta. Para no fallar y conseguir la mejor instantánea, es importante que nos coloquemos siempre de cara a la fuente de luz. De este modo evitamos las sombras indirectas en el rostro y se consigue que resalte el tema principal de la foto, en este caso nosotros.

Si utilizamos luz artificial, como un anillo de luz, este no estará colocado sobre los ojos, porque esto creará círculos oscuros. Para evitar la sobreexposición lo colocaremos a una distancia prudencial o usaremos un difusor. Para conseguir un aspecto natural nos mantendremos lejos de los fluorescentes, ya que aportan un tono azul o verde a nuestras fotos. Una buena iluminación es siempre sinónimo de éxito.

Haciéndose un selfie | Photo by Marcos Paulo Prado on Unsplash

Una sonrisa natural será una de nuestras mejores armas. Forzar la sonrisa puede estropear por completo la instantánea. Debemos practicar y encontrar nuestra mejor sonrisa, que ayudará a mejorar el aspecto general de la foto. Aunque para algunos es muy difícil poner su mejor cara frente al objetivo de la cámara.

Jugar con los ángulos de cámara puede ser la solución, para conseguir el mejor de los selfies. Para evitar que nuestras redes se llenen de imágenes prácticamente iguales, es recomendable colocar la cámara y probar varias perspectivas antes de publicar la foto. Plantarse de frente a la cámara es la primera de las opciones, las fotos muy simétricas no son muy agradables para la vista, evita esto girando hacia un lado, del otro o buscando nuevos enfoques hasta encontrar el perfecto. No existe una fórmula mágica estándar, cada uno debe encontrar el suyo.

Tan importante como todo lo anterior es usar un trípode con el que poder colocar el móvil en la mejor posición evitando posturas imposibles. Y por supuesto utilizar un disparador o disparador programado. La cuenta atrás permite colocarnos y estar perfectos antes de hacer la foto. De modo que podemos concentrarnos en poner nuestra mejor cara y obtener la foto perfecta.

