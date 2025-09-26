Por qué cerrar los ojos nos ayuda a recordar mejor

Cerrar los ojos al intentar recordar algo no es un gesto casual. Muchas personas lo hacen de forma instintiva, y la ciencia ha demostrado que tiene un efecto real en la memoria. Investigadores de la Universidad de Surrey, a través de un estudio publicado en Legal and Criminological Psychology, confirmaron que esta simple acción puede mejorar nuestra capacidad para recordar información.

La explicación está en cómo funciona nuestro cerebro. Al cerrar los ojos, dejamos de procesar estímulos visuales, lo que reduce las distracciones externas. Esto permite que el cerebro centre más recursos en recuperar recuerdos, sin interferencias del entorno. Es una forma de enfocar la atención hacia dentro, facilitando el acceso a la memoria.

Además, este gesto activa áreas del cerebro implicadas en la visualización mental y la evocación de imágenes. Según los resultados del estudio, quienes cerraban los ojos recordaban con más precisión: sus respuestas acertadas aumentaban hasta en un 23 % al rememorar detalles de un hecho concreto. Una técnica sencilla, pero con efectos reales sobre cómo recordamos.