Puede el cerebro influir en la eficiencia con la que el cuerpo metaboliza la grasa

Aunque solemos pensar en la grasa corporal como un asunto puramente físico, el cerebro desempeña un papel fundamental en cómo se metaboliza. Estudios científicos han confirmado que el sistema nervioso central, y en particular el hipotálamo, influye directamente en los procesos que determinan si el cuerpo quema o almacena grasa. Una de estas investigaciones, llevada a cabo por el Centro de Investigación Biomédica en Red de Fisiopatología de la Obesidad y Nutrición, respalda esta conexión entre mente y metabolismo.

La Universidad de San Sebastián también ha aportado nuevos hallazgos en esta línea, identificando un tipo específico de células en el hipotálamo que participan activamente en la regulación del peso corporal. Estas células ayudan a gestionar funciones clave como el apetito, la temperatura corporal y el gasto energético, demostrando que el cerebro no solo interpreta señales del cuerpo, sino que también las genera y regula en forma de impulsos nerviosos y hormonales.

En consecuencia, mantener el cerebro sano no solo beneficia la salud mental, sino también la forma en que el cuerpo maneja la grasa. Las señales que este órgano envía pueden favorecer o dificultar el metabolismo lipídico, por lo que cuidar el estado mental y neurológico puede ser tan importante como una dieta equilibrada o el ejercicio físico a la hora de controlar el peso.