La prueba física que te dirá en cinco segundos si estás envejeciendo bien

Es inevitable que las capacidades físicas se deterioren con la edad, aunque ese proceso no es igual en todas las personas. Con los años se pierde fuerza, desciende la capacidad aeróbica y se reduce el movimiento articular.

Lo cierto es que existen muchos tests con los que evaluar cómo va la salud y la eficiencia de nuestro organismo, pero el método más rápido y sencillo es uno que prioriza la fuerza central, la propriocepción y la flexibilidad y que puedes poner en práctica en solo cinco segundos. Te contamos los detalles.

Se trata de la prueba de "sentarse y ponerse de pie", un marcador indirecto de la salud que algunos médicos usan también como indicador de longevidad. Tal y como explica la cuenta de Tik Tok de Farmacéutico Fernández, esta prueba mide cuatro aspectos de nuestra salud: equilibrio, peso, flexibilidad y potencia muscular.

La prueba, tal y como muestra Farmacéutico Fernández en el vídeo, "consiste en intentar sentarse para acabar con las piernas cruzadas sin apoyar nada que no sea la plata de los pies". Tras ello, intentaremos volver a levantarnos otra vez sin apoyar nada que no sea la planta de los pies.

Puntuación total

Cuando comienzas la prueba tienes diez puntos. "Pierdes un punto cada vez que apoyes algo al subir o al bajar que no sean los pies; da igual que sea la rodilla, la mano, el antebrazo o un lateral de la pierna. Además, perderás 0,5 puntos si pierdes el equilibro al sentarte y otros 0,5 puntos si lo pierdes al levantarte", explica este farmacéutico.

En esta prueba influye el sexo y la edad. Aún así, lo ideal es obtener una puntuación entre los ocho y los diez puntos. "La gente que sacó menos de seis puntos tuvo el doble de probabilidades de morir en los seis años siguientes y la gente que sacó menos de tres, hasta cinco veces más", concluye el vídeo.

La prueba, en realidad, no es tan sencilla como parece. Si los músculos de tu núcleo no están totalmente en forma, es normal que te valgas de un apoyo para obtener un impulso adicional y levantarte del suelo. Si estás o has estado lesionado recientemente, padeces dolor de espalda, lo intentas después de una larga jornada o tras una mala noche, es posible que no consigas el mejor resultado. Por lo tanto, intenta encontrar un momento adecuado para hacerlo lo mejor posible.

Tampoco te alarmes si sacas una puntuación baja o incluso se te ves incapaz de levantarte. Te va a dar una información útil con la que puedes trabajar y que te puede servir de referencia para medir tus futuros progresos.