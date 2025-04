Esta sencilla prueba te dice en 20 segundos si tus pulmones están sanos

¿Quieres comprobar si tus pulmones están sanos? En una de las últimas publicaciones de Álvaro Fernández, el conocido Farmacéutico Fernández de las redes, el experto invita a los usuarios a comprobar su capacidad pulmonar simplemente aguantando el aire. Te contamos los detalles.

Esta prueba es tan simple y sencilla como coger lentamente todo el aire que se pueda durante cinco o seis segundos. Una vez hecho, hay que aguantarlo hasta que pasen unos 20 segundos. Transcurrido ese tiempo, ya puedes exhalar y respirar con normalidad.

¿Ya lo has hecho? Si has aguantado los 20 segundos sin "sentir que te explota el pecho", tal y como explica Álvaro, ¡enhorabuena!, tienes unos pulmones sanos. Si por el contrario no has podido, podría ser que haya algo que esté afectando a la capacidad pulmonar. Y es que, Según el farmacéutico, en condiciones normales podríamos estar conteniendo el aire tranquilamente al menos durante un minuto.

¿Es una prueba fiable?

Obviamente, esto no es una prueba médica. Sin embargo, "si notas que no aguantas nada o te falta el aire enseguida, igual es buena idea revisar tu salud pulmonar con un profesional", explica Álvaro.

La publicación acumula en menos de 24 horas más de 7.000 'me gusta' y más de 200 comentarios en TikTok. Entre estos últimos hay todo tipo de experiencias: desde los que dicen que han aguantado dos vídeos enteros hasta los que aseguran que comprobándolo se han mareado.

Y tú, ¿lo has comprobado ya? ¡Hazlo!