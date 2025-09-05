La prueba de cinco segundos en la pierna que podría indicar insuficiencia cardíaca

Un médico experto ha compartido una prueba de tan solo cinco segundos que se puede realizar en la pierna y que podría indicar insuficiencia cardíaca. Este sencillo método también podría revelar signos de enfermedad renal o hepática. Te contamos los detalles.

Según el doctor Sermed Mezher, a través de un vídeo que publicaba en su cuenta de TikTok, hay que estar muy atentos al edema con fóvea. Esto ocurre si se presionan las piernas y la abolladura no desaparece rápidamente.

En algunos casos, la causa del edema con fóvea podría no ser motivo de preocupación. Sin embargo, en otros, podría indicar algo grave. "Si bien no es un hallazgo normal y puede tener causas graves, también existen causas inocuas", explica el experto.

El edema con fóvea es una señal de acumulación de líquido en las piernas, ya sea por mala circulación o por niveles elevados de líquido en el cuerpo. Si es leve y temporal, podría deberse simplemente a estar de pie demasiado tiempo, a la exposición al calor, al embarazo o al sobrepeso. Pero "si persiste durante más tiempo, sí, podría ser un signo de mal funcionamiento de las venas, pero también podría ser una insuficiencia cardíaca, una enfermedad renal o hepática, o si una pierna está más hinchada que la otra, un coágulo en la pierna", asegura Mezher.