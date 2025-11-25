¿Por qué algunas personas se desmayan solo con ver sangre?

Hay quienes sienten un leve mareo al ver una herida… y quienes directamente pierden el conocimiento. Este fenómeno, más común de lo que parece, no tiene que ver con debilidad ni con aprensión excesiva, sino con una reacción automática del cuerpo conocida como síncope vasovagal. Se trata de una respuesta del sistema cardiovascular que provoca una caída brusca de la presión arterial y del ritmo cardíaco, reduciendo momentáneamente el flujo de sangre al cerebro. El resultado: mareo, pérdida de fuerza e incluso desmayo.

Esta reacción suele ser leve y pasajera, y se desencadena por una emoción intensa que “descoloca” al sistema nervioso autónomo. Es más frecuente en personas jóvenes y, aunque puede asustar, no suele ser peligrosa.

La fobia a la sangre, reconocida por la Asociación Estadounidense de Psiquiatría, puede tratarse mediante exposición gradual. Psicólogos como Elena Miró recomiendan enfrentar poco a poco las situaciones que provocan ansiedad, aprendiendo además técnicas para tensar los músculos del cuerpo y elevar la presión sanguínea en momentos críticos.

Con práctica y acompañamiento profesional, es posible reducir o eliminar estos episodios. Y si el mareo llega sin aviso, lo mejor es recostarse o sentarse con la cabeza entre las rodillas hasta que el flujo sanguíneo vuelva a la normalidad.