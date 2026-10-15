El hermano del papa León XIV también padece cáncer: qué es el mieloma múltiple

El hermano mayor del papa León XIV, Louis Prevost, también se enfrenta al cáncer. En concreto, padece mieloma múltiple desde hace años. Pero ¿qué es exactamente?

El mieloma múltiple es un tipo de cáncer de la sangre que se origina en las células plasmáticas, encargadas de producir anticuerpos para defender al organismo frente a las infecciones.

Cuando estas células se vuelven cancerosas, se multiplican de forma descontrolada y producen anticuerpos anómalos que pueden afectar al funcionamiento del organismo.

Síntomas

En sus primeras fases, la enfermedad puede no provocar síntomas. Cuando aparecen, los más habituales son el dolor óseo, especialmente en la espalda, las costillas o las caderas, el cansancio y la debilidad.

También puede provocar anemia, problemas renales y un mayor riesgo de sufrir infecciones.

Tratamiento

El tratamiento depende de la situación de cada paciente y puede incluir fármacos, inmunoterapia y, en determinados casos, un trasplante autólogo de médula ósea.

En los últimos años, los avances médicos han ampliado las opciones terapéuticas, incluidas las terapias CAR-T, que utilizan células del propio sistema inmunitario modificadas para combatir el cáncer.

En el caso de Louis Prevost, está participando en un ensayo clínico después de una recaída, aunque no han trascendido detalles sobre el tratamiento que está recibiendo ni sobre su evolución.